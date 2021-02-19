不受外購影響！國產騰雲無人機最快2024年可量產
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-19 12:16:08
中科院近期在空軍台東志航基地密集測試騰雲無人機，不過昨（18）日晚間卻傳出墜毀意外，中科院回應證實，並強調不影響無人機研發計畫。國防部官員指出，騰雲無人機預計2024年可量產。
中科院現有3個已曝光無人機計畫，包括小型紅雀無人機、中型中翔無人機與大型騰雲無人機，其中以騰雲無人機仍處於測試階段，尚未量產交付部隊服役。由於列為機密預算編列，無法確切得知騰雲無人機何時建案執行，僅知道2009年至2013年間以「長征計畫」為名，編列28.7億元預算委由中科院研發大型無人機，2015年台北航太暨國防工業展中，騰雲無人機首度亮相。但是騰雲無人機亮相初期，由於發動機推力不足問題，性能無法令軍方滿意。直到採購與美軍服役的MQ-9「死神」無人偵察機相同、全新TPE331型渦槳發動機引擎後，才得以解決。空軍也要求中科院修改設計，包括機尾引擎進氣口、機翼都進行大幅修改，讓騰雲成為具備發射飛彈能力的攻擊型無人機，騰雲2.0無人機並於2019年台北航太暨國防工業展，國內部分媒體也稱新版騰雲無人機為「台版死神」。去（2020）年9月起，新版騰雲無人機展開測評試飛，同年10月19日在台東志航基地下午4時許起飛，在基地附近繞了2圈隨即降落；20日傍晚5時起飛後，在太平洋上空飛了2個多小時才返回志航基地。由於騰雲無人機2018年4月首飛後遲遲無法量產，因此空軍也同時向美國爭取出售現役大型無人機。在新版騰雲無人試飛之際，美方同意出售MQ-9B海上衛士無人機，總金額6億美元。去年11月19日，國防部副部長張哲平在立院備詢時表示，中科院研發的騰雲無人機預計最快民國113年（2024年）可以量產，不會受到美國宣布售台MQ-9B無人機影響。