泰后強勢回歸！新春祭祀與貴妃、公主同框 紅旗袍顯尊貴
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-19 12:08:38｜2021-02-19 12:23:44
泰國王室自現任國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）登基以來，後宮宮鬥傳聞不斷，貴妃詩妮娜（Sininat）與王后蘇堤達（Suthida）之間的鬥爭，也讓外界霧裡看花，直呼比看甄嬛傳還精彩。近日泰國王室釋出一系列泰王帶領宮廷女眷進行新春祭祀的照片，也再度掀起討論。
泰國王室12日發布一系列照片，時值華人世界的農曆新年，泰王剛好也帶領眾女眷進行祭祀活動，引人注目的是，除了泰王室身穿西裝以外，其他在場女眷，如蘇堤達、詩妮娜等，都穿著紅色的鮮豔旗袍。王后蘇堤達就站在泰王身旁，一身深紅色絲質旗袍繡白色花紋，襯托出玲瓏的身材曲線，也更顯正宮的雍容與大器。在蘇堤達和詩妮娜之間，站著泰王的長女、長公主帕差拉吉帝雅帕（簡稱帕公主，Princess Bajrakitiyabha）。在其中一張相片裡，帕公主似乎與蘇堤達有說有笑，而詩妮娜雖然不是完全沒有與公主互動，但在祭祀位置的安排上處於最末端，站在離泰王最遠的位置。比起父王的現任王后與愛妃，帕公主的大紅旗袍更顯喜性、活潑，原本一頭長髮的她，此次以簡潔俐落的短髮形象亮相，也成為外界的話題之一。帕公主是瓦吉拉隆功和第一任妻子、頌莎瓦麗王妃(Princess Soamsawali)唯一的女兒，頌莎瓦麗身為詩麗吉王太后的親姪女、瓦吉拉隆功的表妹，身分尊貴不在話下，雖然與丈夫的婚姻結局不算圓滿，但比起泰王其他妻妾，皇族出身的頌莎瓦麗現況已算是相當不錯。相對於泰王對待其他前妻所生子女的絕情，瓦吉拉隆功對帕公主的疼愛可見一斑，而帕公主也充分展現出優秀的學習能力和王室風範，不僅擁有美國常春藤名校的碩博士學位，還曾任泰國駐奧地利大使、於聯合國任職。此次泰國王室公布祭祀照片，雖未有過多描述，但有分析認為，照片透露出的訊息暗示著王后正宮地位穩固，甚至可能拉攏公主聯手排擠貴妃，也許在瞬息萬變的泰國後宮，若沒有夠硬的後台和出身，妥善的拉攏與結盟才是長久保身之道。