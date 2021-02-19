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罔腰有孕？高醫：無婦產科就醫紀錄

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-02-19 12:11:41｜2021-02-19 12:33:55

高醫婦產部主任龍震宇（左）及生殖醫學科主任蔡英美。（圖／高醫提供）
▲高醫婦產部主任龍震宇（左）及生殖醫學科主任蔡英美。（圖／高醫提供）
網紅「罔腰」在IG公布有孕消息，並PO出醫院檢驗單和超音波照片，引起網友質疑「沒有子宮怎麼懷孕？」，罔腰則回應網友周六會拿到媽媽手冊，因「罔腰」的檢驗單為高醫開出，對此高醫婦產部主任龍震宇今（19）日指出：「並無該病患在婦產科就醫紀錄」。
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高醫公共事務室主任詹德富表示，全台沒有任何醫院進行無子宮者受孕的人體試驗，罔腰有秀出一張人體試驗同意書，但台灣一般人體試驗都是不收費的，高醫絕不可能以天價方式向罔腰收費，而該張腹部超音波照片應該不是高醫的機器做出來的照片。
生殖醫學科主任蔡英美表示，就目前的醫學報告若有子宮也許有可能藉由人工生殖懷孕，現在台灣技術可行，但在台灣法規沒有通過，所以這個案例在台灣是不會發生的才對，而所謂的腹腔懷孕就是子宮外孕，胚胎著床在腹膜上，經由腹膜的血管供養，但有文獻報告指出，因為腹腔空間不夠，此舉血管會破裂大出血，會造成死亡的，有些是電影情節可能會看到，但僅只於電影情節。
高醫婦產部主任龍震宇說，一般變性只有移植外陰部的話，沒有移植子宮和卵巢，懷孕是不太可能的，目前高醫也找不到該病患在婦產科就醫紀錄，也沒有做過相關的超音波檢查紀錄，目前是有研擬進行子宮移植人體試驗的申請，但目前都還沒有開始進行，尚未進行過相關手術，至於是否會向罔腰提告，龍震宇則說這要請醫院的法律顧問再討論看看。
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