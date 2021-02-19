歐洲AZ疫苗施打遇阻力　法國暫緩接種計畫

（中央社巴黎18日綜合外電報導）歐洲一些國家的衛生主管正面臨使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的阻力。法國衛生當局已下令暫緩施打；瑞典部分地區也暫停接種。
AZ疫苗的副作用導致醫院職員和第一線工作人員請病假，讓已經不堪負荷的醫療服務更形吃緊。此類症狀可能包括發高燒或頭痛，及身體產生免疫反應等正常現象，相關症狀通常約一天之內就會消退。在歐洲已批准的其他款疫苗，如輝瑞藥廠（Pfizer）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗，也有相似短暫副作用，包括發燒和疲倦。但最近AZ疫苗推行計畫受到阻力，法國衛生當局已發布指令暫緩施打；瑞典兩個地區也暫停接種，德國一些重要基礎工作人員也都拒絕接種。阿斯特捷利康發言人說：「現下根據我們彙集臨床試驗的證據，相關反應報告都如同我們的預期。」這位發言人表示：「至今未曾證實有嚴重不良事件發生。」在法國，AZ疫苗是自2月6日開始施打，在諾曼第（Normandy）一家醫院的職員出現強烈副作用，其症狀超過輝瑞與德國生技廠BioNTech共同研發的疫苗。諾曼第Saint-Lo醫院公關經理柯提尼（MelanieCotigny）表示：「AZ疫苗比輝瑞疫苗引發更多副作用。」在瑞典21個醫護地區中，有兩區因施打AZ疫苗之後，有1/4的人請病假，因此在上週暫停接種。但兩區都說，他們會恢復施打，瑞典醫藥局（Swedish MedicalProducts Agency）沒理由改變其疫苗施打指導原則。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1100219