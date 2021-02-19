反制「刪Q」罷免 基進邀戰韓家軍對決2022
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-19 13:32:54
台灣基進中央暨高雄黨部今（19）日舉行新春團拜，對於台灣基進立委陳柏惟遭發起「刪Q」行動罷免，黨主席陳奕齊指出，基進在2018年跳在第一線戰韓國瑜，是因為他是一個不適格的市長，呼籲韓粉應該停止非理性的動員，如果韓家軍對韓國瑜被罷免感到不滿，歡迎到高雄推派候選人競選，基進一定正面迎戰。
台灣基進黨主席陳奕齊指出，過去韓國瑜在高雄被成功罷免，導致韓粉在全台各地發起報復性的罷免行動，設定議題造成施政干擾，也傷害了台灣的民主，就是國民黨想要班師回朝，謀取2022年九合一選舉的勝利，罷免應該是面對不適任候選人時不得已的選擇，但民主制度的核心價值不該僅因立場不同，就找了牽強的理由來發動罷免。陳奕齊呼籲韓粉，應該停止非理性的動員，如果韓家軍對於韓國瑜被罷免感到不滿，覺得韓國瑜受到委屈、想打抱不平，歡迎到高雄推派候選人競選，透過候選人間的能力來做對抗，台灣基進絕對會正面迎戰。而對於民進黨高雄市黨部主委趙天麟說2022選戰，民進黨將以議會單獨過半為目標，高雄黨部主委李欣翰強調，高雄需要的不只是民進黨單獨過半，而是本土派的大過半，讓具有本土意識的政黨與候選人能夠進入議會，打造本土執政與本土監督的雙引擎，才是對高雄人更好的決定。而新聞部主任張博洋則認為，不適合的人太多了，高雄市議會需要更多元的觀點與聲音，而非國民黨獨大、議員怠惰，這一局台灣基進一定是當仁不讓，每一個榮幸獲得議會門票的人都是一種辛苦與承擔，而不是什麼榮耀桂冠或是派系收益，政治的改革與進步，同樣的目標也會有很多不同的道路與方法，如何最大化壓縮國民黨席次，以及落實本土監督，讓高雄成為綠綠合作的典範，剩下的就是各自努力，本土的良性競爭。被問到目標拿下幾席？李欣翰表示，台灣基進將在高雄11個選區推派出具備理想與本土意識的候選人，目標是坐3望5看7，實際上有許多年輕人在公共議題的表現、熱情都優於許多現任議員，如果能讓這些人進入議會，並破除二代政治的魔咒，真正展現出「年輕價值」，這也是台灣基進一直以來堅持的理念。陳奕齊表示，目前在全台灣除了高雄市之外，在台南、嘉義、新竹、桃園、台中、台北都有黨部，目前也在籌劃宜蘭、屏東黨部，有黨部的地區都會推派人選投入選戰，現在初步規劃優秀的候選人投入適合的選區，目前口袋名單已經有約30人會將投入選戰。