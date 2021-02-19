反制「刪Q」罷免　基進邀戰韓家軍對決2022

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▲台灣基進新聞部主任張博洋（左）認為 高雄市議會需要更多元的觀點與聲音 。（圖／記者鄭婷襄攝，資料照片）

而新聞部主任張博洋則認為，不適合的人太多了，高雄市議會需要更多元的觀點與聲音，而非國民黨獨大、議員怠惰，這一局台灣基進一定是當仁不讓，每一個榮幸獲得議會門票的人都是一種辛苦與承擔，而不是什麼榮耀桂冠或是派系收益，政治的改革與進步，同樣的目標也會有很多不同的道路與方法，如何最大化壓縮國民黨席次，以及落實本土監督，讓高雄成為綠綠合作的典範，剩下的就是各自努力，本土的良性競爭。