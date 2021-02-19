守護國軍 陳柏惟贈乾洗手防疫物資
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-19 14:06:00
防疫挺國軍護台灣，立委陳柏惟今（19）日前往台中烏日成功嶺致贈乾洗手4800罐，作為國軍新訓中心與替代役中心的防疫物資，由國軍104旅陳副旅長品全、302旅張旅長德榮及替代役訓練班蔡執秘清治受贈並回贈感謝狀，目前成功嶺營區內人數約3500名，接訓後將會突破6000人，陳柏惟期盼分擔國軍防疫的重擔，也讓國軍役男的家人放心，守護國軍就是守護台灣的第一步。
陳柏惟說，在部桃傳出疫情時，除了要感謝辛苦的醫護之外，更鮮為人知的是我們第一線國軍化學兵，在第一時間就進到桃園啟動「清空、隔離、管制」，據聞化學兵群的指揮官龔龍峰上校，因此錯過妻子臨盆，但仍堅持以任務為優先，以國人健康安全為最重要的使命，今能有安穩的生活，是因為國軍弟兄姊妹，持續奮力在第一線作戰，現在換來支持國軍、愛護國軍。陳柏惟強調，全台的愛心都很踴躍，也有地方鄉親拿著一顆冬瓜希望我們能代為轉贈，在春節前已將水果及食品類轉贈支援醫護，考量到食品有存放的期限，今特別結合地方善心人士，共同來捐贈4800罐乾洗手到成功嶺，希望透過這樣的致贈，表達民眾對國軍的感謝之意。陳柏惟提到，身為國防外交委員，過去也曾主動安排視察成功嶺，中部大多數役男與替代役的新訓中心設於此，因此在防疫上更需要小心謹慎，希望這些乾洗手，能為國軍的健康、防疫的需求，貢獻一點力量。