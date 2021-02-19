暗批馬英九 賴清德：到國內疫苗廠走一遍就會有信心
新頭殼newtalk
2021-02-19 17:25:35
對於傳出台灣向外購買要苗時受到外力干預，副總統賴清德今（19）日說，「外國人是人，台灣人也是人，只要是人，都有人權」。沒有任何一個國家有權利阻止台灣獲得的疫苗。他也暗批前總統馬英九說，「有些人不斷鼓吹要採用中國的疫苗，其實他們是不知道國內疫苗已經研發到怎麼樣的程度，只要他去國內疫苗廠走過一遍，瞭解清楚，我相信對國內的疫苗一定會有信心」。
賴清德今日下午出席「玉山銀行ESG永續倡議行動記者會」。他出席前活動前，先接受媒體訪問。對於衛福部長陳時中稱，台灣向外購買疫苗時有受到外力干預，賴清德說，「外國人是人，台灣人也是人，只要是人，都有人權」。在武漢肺炎Covid-19肆虐全球時都應該得到同樣保障。也因此，沒有任何一個國家有權利，也不應該阻止台灣獲得保障國人健康的疫苗。賴清德說，由此也知蔡英文政策一開始是對的。疫苗是國際採購與國內研發併重，最近蔡英文也向國人報告，國人所需的3千萬劑疫苗，也在國際上購得2千萬劑，後續1千萬劑由國內廠商研發生產製造。賴清德說，政府對國內廠商研發，除了衛福部給予研發經費補助，在行政上也給予協助，這包括給予志願者徵集，國衛院給予大力支持。同時也適用緊急使用授權，並預採購各5百萬劑左右。賴清德還主動不點名批評馬英九先前談話說，「有些人不斷鼓吹要採用中國的疫苗，其實他們是不知道國內疫苗已經研發到怎麼樣的程度，只要他去國內疫苗廠走過一遍，瞭解清楚，我相信對國內的疫苗一定會有信心。也不會一直在鼓勵我們應該接受中國的幫助。」賴清德曾於前（17）日分別參訪「國光生物科技公司」、「高端疫苗生物製劑公司」及「聯亞生技公司」 ，瞭解國內武漢肺炎疫苗研發情形。新聞來源為Newtalk 新頭殼