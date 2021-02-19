澳洲對臉書開第一槍後　加拿大也為新聞付費槓上FB

澳洲與臉書的付費爭端延燒，澳洲政府擬立法仲裁臉書與當地新聞機構之付費共識一事，已經引起臉書報復，禁止澳洲媒體與臉書用戶，透過臉書瀏覽新聞內容與分享。不過臉書此舉也開始導致其他國家反感，加拿大已宣布將跟進澳洲，要求臉書就新聞內容付費，還揚言就算臉書以同樣的方式報復加拿大，也不會退縮。

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綜合外媒報導，臉書封殺澳媒的舉動導致全澳譁然，連總理莫里森（Scott Morrison）也痛批臉書的決定「傲慢、錯誤」，只會令自己在澳洲聲名狼藉。谷歌、臉書不用花錢製作新聞，就能從平台廣告賺取大量收益，導致以廣告維生的傳統媒體受到威脅、真正製作新聞者也沒有得到應有的酬勞，這類的爭議越來越多，加拿大已在當地時間18日宣布，會是繼澳洲之後，下一個要臉書就新聞內容付費的國家。

加拿大文化資產部長吉爾比奥特（Steven Guilbeault）表示，加拿大身處這場對抗社群媒體壟斷的戰場最前線，將與澳洲採取同樣立場，要求臉書和谷歌，必須和新聞媒體達成協議，向後者付費，或通過強制性仲裁就價格達成一致。

今年2月初，加拿大新聞媒體協會就已號召當地多家媒體、報社，參與「消失的頭條運動」，透過報紙的空白頭版，呼籲政府對臉書、谷歌等科技巨擘進一步監管，並指控大型社群媒體對新聞內容擁有太多控制權，等於掌握了人們接觸資訊的管道，還會因廣告收益、演算法等因素，將許多假新聞、錯誤資訊推廣的更遠。

在這之前，加拿大媒體界也曾警告，如果政府什麼也不做，恐怕會導致加國新聞工作機會大量流失，衝擊本地媒體工作者的生計。現在隨著臉書採取報復行動，跨國科技企業與各國政府的矛盾恐更加白熱化。