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武陵農場賞櫻趣　預約「賞櫻專車」更方便

記者柳榮俊/台中報導

2021-02-19 15:21:51

武陵農場賞櫻趣　預約「賞櫻專車」更方便
▲武陵櫻花季登場，預約「梨山－武陵農場」賞櫻專車每日3班次前往(圖／交通局提供攝2021.2.19)
武陵櫻花季自2月12日至3月1日盛大登場，花季橫跨春節及二二八連假，武陵農場周邊將於期間進行車輛管制，民眾可於豐原或谷關等地預約搭乘865路公車前往梨山，再轉乘866路公車、1751、1764路公路客運或預約「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場，民眾多加利用大眾運輸，享受愜意賞花之旅。
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市府交通局長葉昭甫表示，武陵櫻花季為中部每年一大盛事，全台各地遊客將前往武陵農場一睹櫻花盛開風采，春節期間並以公車增班方式因應賞花需求，首週梨山至武陵農場運輸達2986人次，疏運成效良好。
葉昭甫指出，今年「梨山－武陵農場」賞櫻專車創新導入「TBS台北轉運站」APP預購售票方式，截至昨（18）日預約率達70.23%，目前尚有座位可供民眾預約，賞櫻民眾可提前至APP購票或於搭車前一天16時至18時於梨山遊客中心現場購票。
此外，賞櫻專車每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁資訊可至「豐原客運官網」查詢，交通管制措施也可至公路總局 110 年武陵農場櫻花季疏運措施專頁 查詢。
交通局提醒，欲搭乘865路公車通過中橫臨37便道往返谷關─梨山的民眾需提前預約搭車，有需求民眾可撥打0800-034175服務專線（服務時間：星期一至星期五08:00~12:00、13:00~17:00）電話預約，或於「巴士趣」網站預約，另民眾搭乘大眾運輸及接駁車時，應全程佩戴口罩，並配合體溫量測、手部消毒及填寫實聯制登記表等相關作業，一同安心出遊、快樂賞花。
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