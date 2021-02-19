美德州暴風雪襲擊 台塑德州廠停工、台晶圓代工將受惠？
記者許家禎/台北報導
2021-02-19 15:48:24
美國各地遭受暴風雪襲擊，其中產油重鎮的德州也重傷，台塑德州廠也被迫暫時停工。台塑今（19）日表示，公用廠已經復電，但其餘各廠將視氣溫回升狀況陸續復工，損失部分尚待評估。同時，南韓三星電子、恩智浦、英飛凌等位於德州奧斯汀的晶圓廠，也因為大規模停電而暫時停工，外界認為台廠如台積電、聯電、世界先進將受惠轉單效應。
外電報導，台塑德州廠因暴風雪停工，停工時間可能達1至2周。為此，台塑重訊指出，因暴風雪侵襲，公司持有22.66%股權之台塑美國公司德州廠於2月16日發生不可抗力因素暫時停工，其中公用廠已於2月18日恢復供電，並配合當地政府政策優先供應民生用電，其餘各廠將視後續氣溫回升狀況陸續復工，實際損失狀況尚待評估。美國德州不僅是產油重鎮，也讓包括三星電子、恩智浦（NXP）及英飛凌（Infenion）在德州奧斯汀的晶圓廠停擺，讓原本已經供給吃緊的半導體產能短缺情況更是雪上加霜，如車用晶片缺貨將更為嚴重。TrendForce旗下半導體研究處指出，Samsung Line S2月產能占全球12吋總產能約5%，本次受影響產能將占全球12吋總產能約1到2%，初步判斷完全復工約需至少一周。該廠主要14/11nm產能以生產Qualcomm 5G RFIC為主，其餘65~28nm產能則分配給自家System LSI產品，此外，Tesla及Renesas等車用半導體亦有在此廠生產。TrendForce指出，在各項半導體終端需求仍然強勁，加上車用半導體需求吃緊，導致晶圓代工各製程產能多半一片難求的市況下，交期延長更為市場增添緊張氛圍。另外，再加上日本13日發生7.3強震，導致瑞薩位於茨城縣的那珂晶圓廠同樣暫時停工，都讓全球車用晶片及微控制器（MCU）缺貨情況惡化。外界就預估，客戶可能因此轉單給台積電、聯電、力積電與世界先進等台廠，不過台廠產能也都滿載，是否真能吃下轉單還需後續觀察。