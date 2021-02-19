創桃園議會先例 藍綠兩黨團總召暨幹部今辦聯合交接
記者李春台/桃園報導
2021-02-19 15:58:15
受到疫情影響，桃園市議會國民黨團、民進黨團新卸任總召暨幹部交接典禮，今（19）日在桃園市議會一樓禮堂首度聯合辦理。今年桃園市議會藍綠兩黨團新任總召暨幹部交接典禮，決定縮小規模，首次以聯合方式同時舉辦，成為桃園市議會創舉。議長邱奕勝認為此舉代表市議會議事靈活面對危機處置得宜。市長鄭文燦則表示，這代表政黨有所不同，但愛桃園、挺桃園、為桃園爭取最大權益的立場完全一致。
邱奕勝表示，議會兩大政黨總召同辦交接，代表是安定議會，安定市府政策力量。他推崇國民黨新任總召蘇家明，行政歷練豐富，由蘇帶領國民黨團議員，未來在市政推動及幫忙一定非常順利。而民進黨總召黃景熙，從政經驗豐富，熟稔議會運作。加上無黨籍3黨總召合作，議會議事運作也一定穩健又穩定。鄭文燦說，在疫情期間，兩黨團都希望交接縮小規模，代表政黨雖有所不同，但愛桃園、挺桃園、為桃園爭取最大的權益，兩黨包括無黨3個黨團，立場是完全一樣的。桃園未來發展的3支箭，包括桃園航空域、亞洲矽谷計畫，前瞻基礎建設，目前發展都很順利。民進黨桃園市黨部主委張火爐表示，兩黨總召一起辦理交接，代表議會和諧，期盼國、民兩黨議員合作團結，為桃園進步一起打拼，感謝所有議員，為桃園建設持續努力。國民黨新任總召蘇家明說，受到去年新冠肺炎影響，對整個桃園乃至全世界，都有很大衝擊,，希望今年市府施政的第一要務，要苦民所苦，全力刺激商機，恢復各行各業的活力，他期許自己做好市府及國民黨團之間的溝通橋梁及平台。民進黨團新任總召黃景熙指出，疫情期間，兩黨總召暨幹部聯合交接，創造桃園議會的歷史，他建議，兩黨爭取統籌分配稅款，在疫情期間，桃園人受的經濟損害，盼爭取中央補助，讓桃園議會成為全台議會學習對象。