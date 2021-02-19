新冠疫苗接種族群順序曝光！陳時中笑問：記者幾順位？

由COVAX所提供的第一批COVID-19疫苗最快在下週抵台，在經過衛福部相關審查作業進行後，最快下個月就能開始對內進行接種，針對施打順序與族群，中央流行疫情指揮中心今（19）日指出，第一優先是第一線的醫護人員，接下來是在中央、地方首長維持防疫的重要官員以及邊境接觸、運送個案的人員。

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指揮官陳時中首先說明，在疫情進來後，首先第一順位一定是直接照顧者與相關醫護，再來跟防疫相關有關的行政人員列在第二順位。發言人莊人祥隨後再補充，在這第二順位的部分，中央及地方政府協助防疫人員分為三大類，分別是第一個維持防疫體系運作的中央、地方政府重要官員，其二是可能接觸個案的第一線，像是協助居家檢疫或提供送餐的村里長人員，再來還有在邊境入境像是機場可能與感染者有近距離接觸的運送人員。

語畢陳時中還轉頭反問莊人祥「採訪第一線的記者」順位？見莊人祥笑而不答後他自己解釋說，這部分還要稍微研究一下，不過他知道目前是沒有特別的安排。

至於預計在下週就會抵台的疫苗，未來將會如何規劃與安排施打？疫情監測組組長周志浩說，目前已由地方政府與醫院聯繫，原則上未來疫苗抵台後將由地方政府接洽，如果是需要超低溫保存的就會集中在醫院，如果是常規接種、保存溫度在攝氏2至8度，就會到更基層去。之後民眾可以透過資訊系統先進行預約，並按照順序來施打。

也有媒體問到BNT疫苗的採購與洽談進度，陳時中回應稱雙方互相認可有進行到簽合約，不過目前他們還沒有把合約簽回來，這方面希望能夠儘速完成，再進行後續採購的情況，而相關的程序也都是按照正常的流程在進行。陳時中說，外界好奇代理商的問題、BNT跟誰的關係，基本上都是由BNT要去解決，如果無法解決，再提出來看要怎麼協商。

陳時中強調，今天中華民國中央防疫指揮中心談疫苗買賣，一定要先知道對方是不是擁有權利者，總公司一定擁有，很多總代理也有，若總公司已經把權利授權給其他人，而且是個很硬的合約，那應該提早跟我們講磋商接洽的管道是誰，他認為，大家是循著一個正常管道持續進行就行，也不是會太複雜。