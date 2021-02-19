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綾瀨遙車內大方脫了！高橋一生看光光　認了「好心動」

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-02-19 16:12:11

▲綾瀨遙（右）車內當著高橋一生的面脫衣換裝，讓高橋一生直呼心動。（圖／翻攝TBS）
▲劇中，綾瀨遙（右）車內當著高橋一生的面脫衣換裝，讓高橋一生直呼心動。（圖／翻攝TBS）
由綾瀨遙主演的《天國與地獄》劇情白熱化，她與高橋一生靈魂互換後，暫時從敵人變朋友，最新一集為了抓住中尾明慶，2人難得聯手合作，結果高橋一生突然對自己心動，自己愛上自己的橋段，笑翻觀眾。 
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以下有些許劇情透露，慎入！ 
劇中，高橋一生跟綾瀨遙靈魂互換，原本是連續殺人犯的高橋一生，突然變成刑警綾瀨遙，導致「她」無法將高橋一生逮捕。後續綾瀨遙為了自保，也動手殺人，以免被高橋一生出賣，2人此後亦敵亦友，也漸漸敞開心胸去了解彼此。 
最新一集中，綾瀨遙為了解救自己的肉身，決定扮成女間諜色誘中尾明慶，她在車上梳妝打扮，高橋一生在駕駛座等待，綾瀨遙表示「我想要更了解妳」，完妝後湊近高橋一生，讓高橋一生不知所措，等到綾瀨遙下車後，他自言自語的說：「我對自己心動個什麼勁啊...」 
故事意外迸出「感情線」的，不止高橋一生與綾瀨遙，柄本佑覺得女友綾瀨遙人格大變，才發現她的靈魂在高橋一生體內，柄本佑保證會幫助女友，將一切物歸原主，讓高橋一生相當感動。另一方面，綾瀨遙似乎也對同居人柄本佑產生「特殊」感情，讓觀眾幽默表示，「以後會不會變成三角戀！」 
《天國與地獄》每周二於KKTV、friDay影音更新播出，3月23日在WAKUWAKU JAPAN電視首播。
▲▼柄本佑（上下圖左）與綾瀨遙（下圖右）、高橋一生的感情線漸漸微妙。（圖／翻攝TBS）
▲▼劇中，柄本佑（上下圖左）與綾瀨遙（上圖右）、高橋一生的感情線漸漸微妙。（圖／翻攝TBS）
▲▼柄本佑（上下圖左）與綾瀨遙（下圖右）、高橋一生的感情線漸漸微妙。（圖／翻攝TBS）
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