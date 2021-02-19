NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

美議員重提「防止台灣遭侵略法案」　外交部感謝挺台

記者呂炯昌／台北報導

2021-02-19 16:32:09

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）。（圖／美國海軍 , 2017.8.11）
▲美國國會議員今年再度提出「防止台灣遭侵略法案」，外交部再度感謝提出挺台法案。圖為美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain）。（圖／美國海軍 ）
美國國會去年曾提出「防止台灣遭侵略法案」(Taiwan Invasion Prevention Act)，但是由於進入大選時刻而未排入議程。美國國會議員今年再度提出「防止台灣遭侵略法案」，外交部再度感謝提出挺台法案。
我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部發言人歐江安表示，美國聯邦參議員史考特(Rick Scott, R-FL)及聯邦眾議員瑞森紹爾(Guy Reschenthaler, R-PA)於美東時間18日分別在參、眾兩院提出「防止台灣遭侵略法案」，授權美國總統在必要情況下有限制動用美國軍力，以確保台灣不受中國的武力攻擊及侵略。此外，聯邦眾議員游賀(Ted Yoho, R-FL)及史考特參議員去(2020)年也曾分別在美國國會兩院領銜提出該法案。
外交部感謝美國國會參、眾兩院議員採取各項友我作為，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視，並強力支持台美軍事安全合作。美國拜登政府上任後，已多次重申遵守《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。外交部將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
46.47%53.53%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
59.82%40.18%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀