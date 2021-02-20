國際紛對緬甸軍方祭制裁　政變反對派表歡迎

路透社報導，日本也對緬甸施加更多外交壓力，表示認同印度、美國和澳洲看法，認為緬甸在軍方於2月1日接掌政權後，有儘速恢復民主的必要。緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在這場政變中遭到拘捕至今。英國宣布凍結3名緬甸將領資產，並限制入境英國，此外也採取行動制止任何給予緬甸軍方的援助，也不讓英國企業與緬甸軍方合作，加拿大則表示將採取行動對付9名緬甸軍方人員，對此，緬甸青年領袖和維權人士婷札．順雷宜（Thinzar Shunlei Yi）表示肯定。她在社群媒體推特（Twitter）上寫道：「我們敦促其他國家也做出這種協調一致的反應。我們將靜待歐洲聯盟（EU）22日宣布制裁措施。」她呼籲民眾聚集在歐盟辦公室，推動包括制裁軍方企業的種種措施。緬甸軍政府尚未對國際間的新制裁措施做出回應。軍方在16日的記者會上表示已料到會遭制裁。曾殖民緬甸的英國昨天表示，國防部長米亞吞烏（Mya Tun Oo）、內政部長索塔（Soe Htut）和副部長丹萊恩（Than Hlaing）等3名將領在政變後將因「嚴重違反人權」遭到制裁。據法新社報導，加拿大也對9名緬甸軍方人員祭出制裁，並指控軍政府「透過強制性立法措施和使用武力來從事系統性鎮壓運動」。英國原本對對軍政府領袖敏昂萊（Min AungHlaing）已有制裁措施在先，指控敏昂萊侵害穆斯林洛興雅人（Rohingya）和其他少數民族人權。日本外務大臣茂木敏充昨天也表示，他同意「四方安全對話」（Quad）的美國、印度和澳洲外長說法，認為必須儘快恢復緬甸民主。印度也表示，外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）強調緬甸要「維護法治和民主轉型」。緬甸將領過去鮮少屈服於外國壓力，這些將領也與鄰國中國、俄羅斯關係密切，相較於長久以來對緬甸多所批評的西方國家，中俄兩國的作法較為柔軟。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1100219