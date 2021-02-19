國安團隊重新部署 邱國正掌國防部、陳明通接國安局
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-19 18:16:13｜2021-02-19 18:37:16
蔡英文總統任期進入第二任，美國新任總統拜登也於1月上任，蔡政府國安團隊在年後進行人事調動，總統府今（19）日舉行記者會，宣布由邱國正接任國防部長、邱太三接任陸委會主委、陳明通轉任國安局長、嚴德發轉任國安會諮詢委員。
總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統在通盤考量、徵詢，並與行政院蘇貞昌院長商議後，就新一階段國安團隊的任務與隊形，進行再部署。國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員，新任國防部長將由國安局長邱國正接任。陸委會主委陳明通將轉任國安局長，陸委會主委職務，將由前國安會諮委邱太三接任。張惇涵指出，嚴德發是蔡總統最倚重的國軍將領，所以總統特別邀請他留在國安團隊，轉任國安會諮委，希望倚重他的專業與經驗，擔任總統最重要的軍事顧問。張惇涵表示，總統對於邱國正的期許必須完成下一階段的國防改革，包括：非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等全盤檢討與規劃，要落實這些重要的國防改革任務，需要熟稔基層和部隊實務工作、並對國安戰略和國防體系有充分瞭解；因此，下一個階段由邱國正來擔任國防部長，是最合適的人選。針對陳明通接任國安局長，張惇涵指出，國安局最重要的工作就是對於中國的理解與掌握，蔡總統希望倚借陳明通嚴謹的學術素養與豐富的實務經驗，出任國安局長的重要職務，勢必有助於國安團隊對於兩岸情勢的專業研析與精準判讀，同時，襄助總統與執政團隊，對於兩岸與區域局勢的正確決策。張惇涵指出，邱太三於2004年曾擔任過陸委會副主委，促成首次春節包機直航，也熟悉台商的實際需求，並在2016年蔡總統執政後，先後擔任法務部長及國安會諮詢委員。雖然邱太三現在很滿足於教職的生活，但因應新一階段的國際局勢，國安團隊很需要邱太三的歸隊，蔡總統也很歡迎他願意重出江湖，為台灣繼續打拚。張惇涵指出，蔡總統期許國安團隊持續以顧立雄秘書長所帶領的國安會來統籌戰略規劃，在「三個鐵三角」，也就是「外交事務」的總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴；「兩岸事務」的國安局長陳明通、陸委會邱太三、海基會副董事長詹志宏；以及「國防安全」的國安會嚴德發、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光的「三個鐵三角」就定位後，持續落實國防改革與強化國軍戰力、持續深化與理念相近國家的交流合作，並且持續維護臺海及區域的和平穩定與繁榮發展。張惇涵表示，新的國安團隊成員會在下個禮拜立院新會期開議前完成交接。媒體詢問會不會有第二波國安團隊異動？張惇涵表示，政府所有人事布局會在定案之後對外宣布，請各界不要過度臆測。