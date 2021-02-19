老翁發現「1男7女」合葬水墓！專家一看超驚訝：是皇族的
編輯中心/綜合報導
2021-02-19 17:22:43
時至今日，世界各地仍能不斷挖掘到古代文物，對研究過往歷史極有助益。日前在中國大陸湖北省，又意外挖出1男7女的合葬墓，專家到場鑑定後，意外發現這墓的主人是「明朝皇族」。
據《每日頭條》報導，這座合葬墓在大陸湖北省鍾祥市被發現，當時一位老農在追捕野兔時，意外發現這座古墓，便緊急通知當地文物局前來勘查。考古專家到場後，發現墓中有1男7女的遺骸以及兩個元代的青瓷花瓶，棺木下方還暗藏10箱疑為放置黃金的木箱，再根據墓室銘上的記載，判定墓裡所埋葬就是「郢靖王朱棟」。而朱棟就是明太祖朱元璋的第24子，不過在26歲時就英年早逝。墓中1男7女遺骸，經過考證男子確實就是郢靖王朱棟，不過7女中只有其中1位是朱棟的妻子，另外6名女子和朱棟並沒有任何關係，推測應是侍女或無辜女子被當作殉葬之人。最終考古學家也對整個墓所進行完整研究，但由於此墓室起初就設計為「水墓」，因此本以為裝有黃金的箱子中，發現只剩損壞腐爛的物品，推測應是絲織品和字畫，黃金推測早就被盜墓者所竊完。不過仍有發現到相當完整的「青瓷花瓶」，已被認定為一級文物，目前被保存在湖北博物館中。（編輯：潘毅）