未積極尋找民眾黨部新地點？柯文哲：一直都有在找啦！
記者丁上程／台北報導
2021-02-19 18:09:00
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，日前被週刊媒體爆料，利用立法院黨團辦公空間進行黨務作業，甚至被貼上「寄生國會」的標籤。而柯文哲17日在接受媒體訪問時，表示是「支援國會」，並反嗆民進黨「那些自己寄生在行政院、寄生在總統府的，批評別人，我覺得很火大。」不過今天接受媒體訪問時，柯文哲態度則趨緩，表示一直都有在尋覓新的黨部地點。
柯文哲今（19）日接受媒體訪問時，表示去年8月才第一次召開黨員大會，之後又陸續歷經黨代表表選舉以及中央委員選舉。「中央委員選出來以後又要訂定組織辦法、找各地縣市黨部主委，坦白講去年一直有在做，但過年就一切停擺到現在。」柯文哲說，「其實我們早就有在找了」。「就好像小嬰兒出生是3公斤，長大1歲大概是9公斤，怎麼會一直問6個月的嬰兒沒有9公斤？」柯文哲說，「我們本來就在找，我已經在找，所以我們找到就搬出去，本來就在做的事。」而現場記者也追問，民進黨各個政治人物針對「寄生國會」一事的批評，柯文哲也回應，「常常是這樣，打人家都打得很順手，罵人家都罵得很順口，人家一反擊就不高興。算了，我也不想跟他口水戰，本來就在處理了」。