專訪／感染科醫師變旅遊部落客 林氏璧不畏疫情玩轉身份
記者陳致宇／專題報導
2021-02-20 10:00:00
許多喜好日本自由行旅客都是林氏璧的粉絲，林創辦的《日本自助旅遊中毒者》FB粉絲團，流量更已突破1.2億人次。但林氏璧不只是位旅日達人，更是前台大醫院感染科醫師，面對新冠疫情的衝擊，他也重拾自己的醫學專業，同步分享防疫衛教訊息，名副其實成為最具影響力的旅遊部落客。林笑說，這麼做是為了傳播正確醫學知識，可不是要散布恐懼、搶網路流量！
據統計，2019年台灣訪日旅客達489萬人次，是日本前三大大客源地之一，而許多前往日本自行由的旅客，都會到FB粉絲團《日本自助旅遊中毒者》找資料，也因此認識該粉絲團的創辦人林氏璧。他的部落格的文章，目前已累積超過2,600篇，網站流量達1.2億人次，可說是台灣最具影響力的旅遊部落客之一。林氏璧也與不少日本地方單位合作推廣旅遊，像是輕井澤、苗場等日本著名的滑雪場地，連續 5 年都與他合作銷售冬季滑雪專案的優惠行程，累積超過上百人報名參加，知名藝人庾澄慶、賈永婕、小S等人都曾參加過。不過，新冠疫情讓旅遊市場急凍，台灣旅客無法出國，各種國際間的往來也被迫中止，許多旅遊相關的FB粉絲團也成了隱形受災戶。不過，林氏璧的轉型操作，卻讓《日本自助旅遊中毒者》更受關注，關鍵就在他那特殊的雙重身份。放棄台大醫師工作 轉型全職部落客談起自己在疫情下的網路聲量來愈高，得從林氏璧成為全職旅遊部落客前的身份談起。林在學生時期就是同學中的「第一名」，不但全都就讀第一志願學校，最後從台大醫學系畢業後也順利開始醫師的執業生涯。從醫的10幾年間，歷經過SARS與新型H1N1等疫情，但在他與夫人「小狸」相識，並體會到旅遊的樂趣後，2007年開始經營旅遊部落格，並在家人鼓勵下邊從醫、邊經營部落客角色。「要維持感染科醫師跟旅遊部落客兩個角色，需要花費很大的心力！」林氏璧回憶，當時在部落客經營上已發展到一個臨界點，逐漸發現自己無法兼具醫生與部落客兩種身份，必須在兩者間做出抉擇，因為「假如兩個都不想放手的話，最後可能兩個都沒有、都失敗。」他表示，即使心中早已有決定會選擇部落客這條路，但他仍然考慮了很多年。「日本旅遊是我的興趣，若能把興趣變成一種終身的職業，我想會是很幸福的一件事情。」加上他認為，若繼續留在醫院，可能會犧牲掉跟家人的相處時間，甚至錯過兩個女兒的成長過程，所以決定順從自己內心的聲音，在2018年成為全職的部落客。再從旅遊部落客 重拾感染科醫師專業林氏璧從醫師轉型成部落客，其實經歷過不少心裡掙扎，但如今因為新冠疫情，他又重拾醫學專業，更受網友的歡迎，林氏璧笑說：「其實這個轉換是很自然的。」他指出，擔心民眾無法了解新冠肺炎的專業資訊，反而容易造成社會恐慌，自己認為「是我該回報這個社會的時候」，因此重拾感染科醫師專業，以淺顯易懂方式說明、分析世界各國疫情消息，同時善用自身影響力，針對不實防疫消息即時予以澄清，「傳播正確醫學知識，而不是散布恐懼搶網路流量。」不過，林氏璧仍對自己的醫學專業有極大的熱忱，從部落格的文章就能看出來，甚至從不露臉的他，開始在YouTube上開直播與網友互動，並上節目分享專業資訊，連近期相當流行的Clubhouse，林氏璧也開辦帳號，有時間就會與網友們一起「開房間」，用自己方式為台灣的防疫工作進一份心力，同時也期待國境解封，大家可以出國旅遊的日子來臨。何時可以出國玩？林氏璧預估今年解封近半年來，有不少網友都詢問林氏璧，「何時才能安心地出國？」林預估，目前世界各國都已經在陸續接種新冠肺炎疫苗，若情況樂觀的話，最快今（2021）年底就有機會國境解封，但病毒如果出現「變種」情況，可能會使疫情更加複雜，出國的日子恐怕還會延後一段時間。他說明，國境能否解封，很重要的一大因素在於各國新冠肺炎疫苗施打進度，至於國內的苗採購問題，林表示，「這不只買得到、買不到這麼簡單而已」。據他所知，包含台灣在內，全世界有超過100個廠商正努力研發疫苗，目前市面上除了較知名的BNT、莫德納等疫苗，其實還有相當多疫苗如雨後春筍一樣一直在出來，但是疫苗機制與它的保護與安全性都不同，還有很多的未知數，這些都是要考慮重點。即使台灣買到疫苗，能買到多少劑量、有多少人可以優先施打，甚至要達到群體保護的門檻數字，仍還有一段很長的路要走。「大家很關注疫苗的保護力，像是莫得納高達95%，AZ疫苗也有70%，中國大陸製的疫苗則只有50%左右。」林氏璧提到，其實還有另一部分是大家必須注意，就是無論這些疫苗保護力有多少，它們針對「防止重症」都有不錯效果，若關注這部分表現，會比保護力令人更有信心一些。疫苗買得早 不如買得巧他以流感疫苗為例，根據流感疫苗的科學文獻資料，其實它們的保護力僅有40%至60%不等，但卻能有效地減少流感重症，尤其在幼童及老人身上表現更明顯，可以減少因流感住院的人數，降低醫護壓力。「每種疫苗都有其功效，買得早不如買得巧，最先問世的疫苗不一定是最有效的疫苗，未來可能會有更多便宜、有效，且不需要冷鏈的疫苗出現。」疫苗運輸也是很大的問題，像是BNT、莫德納等這類型的疫苗，必須要在低溫環境下運送，尤其BNT必須在零下70度的環境運送，除了採購疫苗的費用外，還必須計算建置冷鏈成本；此外，疫苗施打後會不會有未知風險？假使病毒變種，疫苗是否還在其效力？這些都還要觀察。不過，世界各國相繼研發新冠肺炎疫苗，就連台灣也不例外，林氏璧認為，有必要扶植本土疫苗廠商研發疫苗，因為這這等於是一種「國防能力」，假使再度發生類似新冠肺炎這種全球疫情，台灣若是沒有自製疫苗能力，很可能又會陷入受制於他人的情況。國產疫苗是種「國防能力」林氏璧表示，要投入多少精力與預算扶植本土疫苗廠商研發疫苗，這會是一個很艱難的決定。事實上，能夠成功研發出疫苗的國家也只有幾個大國而已，但台灣不能放棄，因為這這等於是一種「國防能力」，假使再度發生類似新冠肺炎這種全球疫情，台灣在無法自製疫苗的情況下，很可能會陷入受制於他人的情況，「因為一些國際的問題，讓我們有錢也搶不到（疫苗）。」即使不能成功研發出疫苗，也必須要讓台灣廠商有一定的進展。林氏璧指出，目前台灣共有國光生物科技、高端疫苗生物製劑及聯亞生技進行疫苗研發工作，其中高端及聯亞都已進入二期實驗階段，預計6月下旬就能有初步結果。若以這兩家廠商動物實驗及第一期資料，都是以次單位蛋白疫苗為主，這種疫苗最大成敗因素，在於「佐劑」效果。其中，高端是與美國國衛院（ NIH ）合作，使用一項特殊佐劑，似乎效果比較好，但會不會成功還要觀察。林氏璧提到，這次世界各國研發疫苗「出乎我意外的順利！」沒有為了快速製作出疫苗醫生科學上的嚴謹，無論是動物實驗或是其他大型數據都發現，並沒有嚴重的副作用發生，幾乎可以說是科學的奇蹟，這是林氏璧在一年前完全不敢想像的。他還說：「那麼台灣到底會不會成功？若能夠完成第二期實驗，就等是跨出相當大的一步。」除了台灣之外，日、韓其實也有研發疫苗的計畫，尤其日本為了舉辦奧運，一方面「下重本」採購人口數兩倍以上的疫苗劑量，另一方面也投資國內藥廠研發疫苗，投資金額遠大於台灣目前三大藥廠檯面上的金額，其野心不容忽視。另一種情況，是可以效法以色列支付高昂的費用，及同意提供所有接種者的匿名詳細資料，給予藥廠作為研究使用，雖然這項作法在國際間引發不小爭議，但也不為是一種策略之一，林氏璧認為，台灣最終還是要有自製疫苗的能力比較安心。帶旅客回日本 林氏璧：這是我的使命再回來看台灣，指揮中心預計 2 月底就有第一批疫苗進口台灣，可以出國的日子看似不遠，加上國內疫情趨緩，林氏璧已經開始在部落格發表日本旅遊文章，要讓民眾「超前部署」，開始為國境解封做準備。林氏璧也坦言，因為疫情的關係，擔心發表旅遊文章會造成民眾觀感不佳，去（2020）年初所有與外國的合作案通通被迫中止，有長達半年的時間都是「失業」的狀況，但是山不轉路轉，反而開創另一個可能性。在自媒體百花齊放的時代，林氏璧依舊維持高度影響力，靠的是一步一步累積下來的龐大日本旅遊資料庫，以及勤勞的與網友互動累積的成果。林氏璧也不排除上YouTube拍影片，或是Podcast廣播等不同方式，希望可以突破同溫層讓更多人看見。未來，等到國境開放的那一刻，林氏璧要重拾另一個身份，再搭起台日友好的旅遊橋樑，「把旅客帶回去（日本），是我的另外一個使命，是旅遊旅遊部落客林氏璧的使命。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。