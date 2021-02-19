把林青霞當繆思 邵雨薇「微露酥胸」搶拍美照
記者翁新涵/台北報導
2021-02-19 22:00:00
「霸屏女王」邵雨薇的個人數位雜誌《Vénus》自從1月號上架後，隨即有多個品牌尋求合作，其中，華裔設計師Daniel Wong獨寵邵雨薇，讓她成為第一個穿上該品牌Disney系列的女藝人，還讓邵雨薇露出酥胸拍照。
這次拍照從拍攝場景到造型概念，都由邵雨薇一手包辦，她並提議將拍攝地點拉到有復古電影感的場景，包括港式茶樓、西門町的禮服租借及復古飯店等，譬如港式茶樓的造型中，她刻意將頭髮梳蓬，帶著復古眼神極度厭世，事實上邵雨薇的繆思，正是電影《重慶森林》裡的林青霞，她笑說當然不可能拍得跟她一樣美，只是想要拍出那個FU。邵雨薇2021作品連連，除了連續16周收視冠軍的《天巡者》即將進入最後大結局階段，影集《2049》與《比悲傷更悲傷的故事影集版》亦將於年中陸續上檔，近日她又進組開拍電影《衝吧！周大隆》，超高人氣預計在2021繼續霸屏。此外，邵雨薇與吳慷仁日前被爆出戀情後，便不斷默默放閃，兩人不約而同先後在臉書PO出春聯照，而且是以男女朋友的視角拍攝，邵雨薇繼露出酥胸後，更露出小蠻腰吸睛，粉紅泡泡滿布。