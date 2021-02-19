因應兩岸、美國情勢新發展　蔡英文調整國安團隊思維曝光

蔡英文總統任期進入第二任，國安團隊也在農曆年後進行調動，總統府今（19）日下午臨時舉行記者會，宣布由邱國正接任國防部長、邱太三接任陸委會主委、陳明通轉任國安局長、嚴德發轉任國安會諮詢委員。國安團隊大搬風，除了可看出英系勢力更聚焦以外，這項人事調整，也與台海局勢發展、美國拜登政府上台的等兩岸國際情勢有關。

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陳明通一向被視為「綠營兩岸通」，由陸委會主委轉任國安局長，借重的就是他的兩岸經驗。2000年，在蔡英文擔任陸委會主委時，陳明通是副主委，後來在2007年以及2016年，陳明通再度回鍋擔任陸委會主委。對於中國對台政策的轉變與研究，學界出身的陳明通私下表示他都有所掌握。

據了解，蔡英文相當信任陳明通，將陳擺在國安局長的位置，可見蔡政府以國安層次的高度緊盯台海情勢發展，以因應對岸對我越來越不友善的態度。黨政人士也說，目前國際肺炎疫情嚴峻，而在此後疫情時代，中國積極擴張勢力、對全球其他國家形成威脅，而陳明通長年研究兩岸情勢，對中國相當了解，所以蔡總統希望借重他的長才，

而新任陸委會主委邱太三，2004年也曾擔任過陸委會副主委，雖然已轉任教職，但是仍跟陸委會密切聯繫，蔡英文邀請邱太三重出江湖，能無縫接軌陸委會事務，期盼能處理棘手的兩岸議題，以及港版國安法實施後的港澳局勢。

邱國正接任國防部長傳聞已久，他於1999年從美國陸軍戰爭學院畢業，並在2018年入選該校名人堂，是首位入選的台灣人，熟悉美國的國家戰略和軍事思維，擔任退輔會主委期間，也大力拓展與美國退伍軍人交流。

邱國正接任國防部長，蔡政府將仰賴他熟悉美國國家戰略、軍事思維的專長，配合駐美代表蕭美琴，微調新的對美交往政策，以因應拜登政府上台後美中關係的轉變。