因應兩岸、美國情勢新發展 蔡英文調整國安團隊思維曝光
記者呂炯昌、鄭宏斌／台北報導
2021-02-19 19:33:53｜2021-02-19 19:38:27
蔡英文總統任期進入第二任，國安團隊也在農曆年後進行調動，總統府今（19）日下午臨時舉行記者會，宣布由邱國正接任國防部長、邱太三接任陸委會主委、陳明通轉任國安局長、嚴德發轉任國安會諮詢委員。國安團隊大搬風，除了可看出英系勢力更聚焦以外，這項人事調整，也與台海局勢發展、美國拜登政府上台的等兩岸國際情勢有關。
總統府發言人張惇涵今天宣布，蔡英文總統在通盤考量、徵詢，並與行政院蘇貞昌院長商議後，就新一階段國安團隊的任務與隊形，進行再部署。國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員，新任國防部長將由國安局長邱國正接任。陸委會主委陳明通將轉任國安局長，陸委會主委職務，將由前國安會諮委邱太三接任。究其人事布局的思維，2016年蔡政府上台後，由於不承認「九二共識」，導致兩岸關係緊張，中國不斷打壓我外交生存空間，近期更密集派出共機擾台，成為我國家安全最主要威脅。在國內新冠肺炎疫情於農曆年後趨緩後，國安團隊再度將核心拉回到處理兩岸問題上。陳明通一向被視為「綠營兩岸通」，由陸委會主委轉任國安局長，借重的就是他的兩岸經驗。2000年，在蔡英文擔任陸委會主委時，陳明通是副主委，後來在2007年以及2016年，陳明通再度回鍋擔任陸委會主委。對於中國對台政策的轉變與研究，學界出身的陳明通私下表示他都有所掌握。據了解，蔡英文相當信任陳明通，將陳擺在國安局長的位置，可見蔡政府以國安層次的高度緊盯台海情勢發展，以因應對岸對我越來越不友善的態度。黨政人士也說，目前國際肺炎疫情嚴峻，而在此後疫情時代，中國積極擴張勢力、對全球其他國家形成威脅，而陳明通長年研究兩岸情勢，對中國相當了解，所以蔡總統希望借重他的長才，讓他轉任國安會主委。而新任陸委會主委邱太三，2004年也曾擔任過陸委會副主委，雖然已轉任教職，但是仍跟陸委會密切聯繫，蔡英文邀請邱太三重出江湖，能無縫接軌陸委會事務，期盼能處理棘手的兩岸議題，以及港版國安法實施後的港澳局勢。知情人士透露，其實早在去年、蔡總統連任之時，就有意想找邱太三回歸政府團隊，但邱當時無心重返政壇、並未首肯，經過一年來的徵詢，邱太三才終於答應接下陸委會主委。在川普政府執政期間，台美關係堪稱近10多年來最好的時刻，為了抗中，川普任內屢屢宣布對台軍售案，但是美國拜登政府上台後，雖然也把中國視為威脅，但是卻不選擇與中國直接對抗，而是視為競爭夥伴。邱國正接任國防部長傳聞已久，他於1999年從美國陸軍戰爭學院畢業，並在2018年入選該校名人堂，是首位入選的台灣人，熟悉美國的國家戰略和軍事思維，擔任退輔會主委期間，也大力拓展與美國退伍軍人交流。邱國正接任國防部長，蔡政府將仰賴他熟悉美國國家戰略、軍事思維的專長，配合駐美代表蕭美琴，微調新的對美交往政策，以因應拜登政府上台後美中關係的轉變。