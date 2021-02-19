甫出任陸委會主委 黃國昌點名嗆邱太三
記者張志康/綜合報導
2021-02-19 18:57:57｜2021-02-19 19:00:56
今（19）日下午，總統府才由發言人出面布達邱太三出任陸委會主委一職，前立法委員黃國昌旋即在臉書發言，直指邱太三是司法改革的最大笑話，2019年因關說疑雲請辭國安會諮委，卻在2年後出任陸委會主委，是完全沒有基本是非。時代力量也發布新聞稿，明言對這次的人事案「非常失望」。
黃國昌在臉書發言表示，前法務部部長、國安會首席諮詢委員，為違法逃稅數億元的富商院長違法濫權關說司法、施壓基層檢察官。卻可以重回內閣，出任陸委會主委。他並用hashtag直指「恬不知恥的邱太三」、「已經完全沒有基本是非」。時代力量也發文表示，對涉及關說的前國安會諮委、前法務部長邱太三接任陸委會主委的人事命令「實在非常令人失望」。時代力量在文中表示，當初邱太三「提醒」時任桃園地檢署檢察長彭坤業之舉，被高檢署的行政調查明確認定為「請託關說」；而監察院雖未能通過對邱的彈劾案，也在調查報告中點出「不合於行政程序法等相關法令，也似屬於涉及『關說』的典型行為」。當初邱太三因為此案辭去國安諮委一職，沒想到才兩年不到的時間，竟回任內閣閣員，難道政府覺得人民已經忘記了嗎？是把司改廉政當作笑話嗎？最近爆發的翁茂鍾案已經再度重創司法威信，行政院蘇貞昌院長才表示要徹底嚴辦，沒想到總統府今天就找了有明確司法關說紀錄的前國安會諮委來擔任陸委會的主委，主責對中國的第一線工作，這無疑打了司法改革重重一巴掌。時代力量要請總統府對此人事命令三思，同時也要求行政機關儘速將承諾已久的「妨礙司法公正罪」、「不法關說罪」及「不法餽贈罪」修法版本儘速送進立法院，並在立法院儘快三讀通過，挽救近來全國人民對於司法改革已經所剩無幾的信心。