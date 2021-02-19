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蔡政府國安人事新異動　民眾黨：小圈子玩大風吹

記者丁上程／台北報導

2021-02-19 19:45:06

高虹安
▲蔡政府今（19）日下午公布國安團隊新人事，民眾黨立委高虹安發表聲明說，該人事布局像是「小圈子大風吹」。（資料照片／記者呂炯昌攝）
蔡政府今（19）日下午公布國安團隊新人事，包括邱國正接任國防部長、陳明通接任國安局長、邱太三接任陸委會主委、嚴德發轉任國安會諮詢委員。對此民眾黨立委高虹安發表聲明表示，該人事布局像是「小圈子大風吹」，可能蔡政府認為這是隊形重部署，但略顯暮氣沈沈，也凸顯蔡總統信任圈並不是很大。
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高虹安表示，其中邱太三、陳明通、邱國正都蠻明顯是蔡的親信人馬，所以這個移法有兩種效果，一個是把嚴德發遷離，一個是重新啟用邱太三。「面對美中台動態新局，任用有經驗的老將上陣或許確實是最穩妥的做法。」高虹安說，「其中最大亮點是轉任國安局長的陳明通，因為這是繼前局長許惠祐之後第二位文人部長，令人比較意外」。
高虹安強調，如今用陳明通坐鎮國安局，最直接的解讀是蔡政府很可能要開始加強對大陸的溝通以及研析，對台灣在新的中美關係的角色進行「再平衡」。至於陸委會就請老將回來鎮守即可。
而針對國防部長連續兩任都是由陸軍出身的人選擔任，高虹安也分析，上次發生這種狀況已經是30年前郝柏村升國防部長時的事情。外界早就預期可能是由邱來接國防部長，除了擺平海軍相爭不下的情況外，是否意味國軍除了機艦國造等海空戰力提升工程，也要開始對陸軍進行整頓和革新？值得觀察。
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