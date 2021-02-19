「兩皮將軍」邱國正治軍嚴謹 轉戰國防部督軍
記者呂炯昌、吳承翰／台北報導
2021-02-19 21:08:27
蔡政府國安團隊在農曆年後進行人事調動，總統府今（19）日舉行記者會，宣布由邱國正接任國防部長、邱太三接任陸委會主委、陳明通轉任國安局長、嚴德發轉任國安會諮詢委員。
邱國正曾任國防部參謀總長、作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長、陸軍司令、國軍留美將領之一，2017年4月屆齡退伍，轉任國軍退除役官兵輔導委員會主委，2019年國安局爆發私菸案後，轉任國安局長，奉命整頓國安局軍紀。邱國正軍旅生涯最讓人印象深刻是治軍嚴謹，接任陸軍司令後不久，傳出要求官兵鞋帶綁法、褲襠扣子都要整齊地扣好，並且落實營區滅蚊事項，當時曾被封為專管營區「草皮」與官兵「頭皮」的「兩皮將軍」。正由於邱國正治軍嚴謹，深獲總統蔡英文喜愛，原本傳出去（2020）年將接任國防部長，接替有意請辭的嚴德發。不料，去年1月2日發生黑鷹直升機墜毀意外，造成參謀總長沈一鳴等8名將官殉職，4月又發生磐石艦集體染疫，蔡政府擔心此時更換國防部長會軍心浮動，為了安撫軍心才延後發布人事命令。而卸任國防部長、轉任國安會諮詢委員的嚴德發，過去曾擔任過陸軍裝訓部指揮官、陸軍八軍團指揮官、陸軍司令、參謀總長等職務。2015年擔任參謀總長任內，曾因阿帕契打卡案遭記大過，成為史上第一位遭記過的參謀總長，儘管如此，嚴德發仍是蔡英文最倚重的國軍將領，2016年11月退伍後，隔年1月接任國安會諮詢委員、5月接任國安會秘書長。去年磐石艦爆發官兵集體染疫事件後，嚴德發原本已向蔡英文自請處分，有意下台負責，但當時蔡英文仍然慰留。本次國安人事調動，蔡英文特別邀請他留在國安團隊，轉任國安會諮委，希望倚重他的專業與經驗，擔任總統最重要的軍事顧問。現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，陳自2018年回鍋陸委會主委，當時社會寄望他能善用在中國大陸的人脈，打開兩岸對話的契機，但在蔡政府對中國策略強硬的背景下，陳明通對陸方的態度愈發強硬，經常公開批評「九二共識」，兩岸官方已經到完全不往來的程度。除了2000年、2007年、2018年三度入閣當官員外，陳明通大部分的時間都在台大國發所任教，不少政治人物進修，都選台大國發所，例如民進黨立委高嘉瑜等，2018年他接任陸委會主委後，立法院經常上演「學生質詢老師」的戲碼。陳明通論述能力強，是蔡政府內的大砲型官員。去年新冠肺炎疫情爆發之初，陳明通曾要讓滯留中國的「小明」返台，引發輿論熱議，甚至一度快要掀起政治風暴。至今，陳明通仍認為基於人道考量，讓擁有中華民國籍的「小明」返台並無不對。國安局屬於機密性很強的單位，業務更不僅限於兩岸事務，過去彭勝竹接任局長期間經常被媒體批評為狀況外，陳明通能否勝任，仍有待觀察。陳明通所遺留陸委會主委的空缺，則由前法務部長邱太三接任。雖然後來轉戰教職，邱太三與陸委會仍往來密切，去年陸委會舉辦的小金門媒體考察團，他也隨行，一同考察金門大橋與小金門（烈嶼）的基礎建設，聽取金門鄉親的建言。但是邱太三在法務部長任內並不平靜，除了社會質疑他在司法改革方面沒有進展，在同婚專法時，他主張「先修專法、再修民法」的立場惹怒挺同族群，更因「考妣說」被譏諷為「妣考邱」。而在邱太三卸任後，更捲入司法關說疑雲，他也因此辭去國安諮詢委員，未來進入立法院備詢時，勢必成為在野黨立委們砲轟的重點。