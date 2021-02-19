遭批簡體字　高市文化局：藝術歸藝術，官方文本必繁體字

高雄市2月號「文化高雄」因在「愛情牛」主題出現簡體字「爱」遭質疑是使用簡體字「無心愛高雄」引發爭議，高雄市文化局今(19)日在臉書發文指出，創作自由漢字設計不設限，但官方文本必然繁體字，後續設計避免簡體字感。

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國民黨政策會專員呂謦煒，日前批評高雄市文化局2月份「文化高雄」月刊使用簡體字「爱」，高雄市文化局以「爱」為古字寫法來回應。昨(18)日再踢爆，其封面中使用簡體字「腾」，呂謦煒認這無疑是打臉先前的說法，對此高雄市文化局則以，尊重視覺設計師在文字圖像化的表現，讓政治歸政治，藝術歸藝術。

▲ 高市文化局表示尊重視覺設計師在文字圖像化的表現，讓政治歸政治，藝術歸藝術。（圖／擷取自高市文化局臉書）

王文翠也指出，高雄近年最經典且廣為人知的字體設計，便是以繽紛色彩的彩帶轉為類似「高」字的市徽。透過設計師的專業，融合彩帶意象及字型，既像字但本質上是圖，成為亮眼的城市識別，這就是設計師珍貴的價值。

王文翠也認為，這次的設計結果，雖然是封面和標題的一個字，因為看起來是簡體字而造成討論，文化局接受大家的指教。感謝各界對刊物的重視，未來「文化高雄」在設計編排上會將各界的期待放在心上，站在尊重設計師的立場，更審慎溝通，全面考量，以避免產生爭議。希望大家回歸藝文活動分享的初衷，繼續支持大高雄多樣豐富的藝文活動。