NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

哈利梅根不當英王室在職成員　將失所有榮譽頭銜

中央社

2021-02-20 05:50:27

▲英國白金漢宮表示，哈利王子與妻子梅根已告訴女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II），他們不會恢復成為英國王室的在職成員；兩人將失去所有榮譽頭銜。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國白金漢宮表示，哈利王子與妻子梅根已告訴女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II），他們不會恢復成為英國王室的在職成員；兩人將失去所有榮譽頭銜。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國白金漢宮表示，哈利王子與妻子梅根已告訴女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II），他們不會恢復成為英國王室的在職成員；兩人將失去所有榮譽頭銜。
我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，白金漢宮（Buckingham Palace）表示：「薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchessof Sussex）已向女王陛下證實，他們不會恢復王室在職成員身分。」
「儘管他們的決定令所有人難過，公爵和公爵夫人依然是摯愛的家族成員。」
法新社報導，白金漢宮並表示：「女王已以書面證實，退出王室職務後，不可能再繼續履行伴隨公共服務生活的責任與義務。」
「因此，公爵與公爵夫人握有的榮譽軍事任命和王室贊助將歸還女王陛下，然後在王室在職成員之間重新分配。」
哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan）在2018年5月19日於溫莎城堡完婚。2019年5月6日，哈利和梅根結婚11個月後，兩人的第一個孩子亞契（Archie）誕生。哈利和梅根去年閃辭英國王室職務，遷居至美國加州。
哈利王子與梅根發言人日前才表示，薩塞克斯公爵夫人梅根喜懷第2胎。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1100219
關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
5.56%94.44%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.57%55.43%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
60%40%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀