「爱情牛」設計師自責發文 對高雄市政府文化局感到抱歉
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-19 22:10:00
高雄市2月號「文化高雄」因在「愛情牛」主題出現簡體字「爱」遭質疑是使用簡體字「無心愛高雄」引發爭議，"文化高雄"二月份版面設計師蔡奇亞今(19)日在臉書po文自責的表示，這兩天他設計的"文化高雄"二月份版面產生的簡體字爭議，他感到抱歉，因為他不夠專業，他會持續精進。另外也對高雄市政府文化局感到抱歉，不好意思讓大家努力在春節辦活動、也提供了好的文案與構思，最後卻在他的排版上毀掉了。
不過，蔡奇亞也強調，版面的設計呈現都是以剪紙的節慶氣氛為考量，並非有心使用簡體字，字體選用上不當之處，他概括承受所有責任，也誠摯向文化局與大家致歉，文化局給設計師足夠發揮的空間，對於自己不夠嚴謹而造成爭議，至今仍然懊惱不已，不過，作為設計師，接受文化局的委託，必須要進行合法的設計，因此對於字體使用產生的疑慮，要為設計作品的智慧財產權負起責任。蔡奇亞強調，在"文化高雄"中使用的字體，是他2009年至2011年在前公司服務時，向老闆反應需要這方面的素材，而由老闆線上刷卡付費購得。高雄市政府文化局當然不是字體的授權單位，取得授權在他，字體選用上不當之處，他概括承受所有責任，也誠摯向文化局與大家致歉。蔡奇亞也說，這次由於二月的主題是農曆春節，他為了符合節慶而在設計上想起使用剪紙體，添加過年的氣息。這次排版時，「愛」字一開始有注意到它不是以正體呈現，但是因為以前工作經驗上，曾接觸過「愛」字的古人字帖，知道這個字在許多古人字帖尤其是行書或草書中，的確如此呈現，所以當下未特別在意區別。至於「騰」字，在他的經驗裡，有時在噴漆字、招牌立體字、或像這次的剪紙...等等這種非數位印刷的材質上，筆畫難免會做相連或簡化的處理。他還以為剪紙風格呈現如此，並沒有意識到繁體簡體的問題。蔡奇亞也感謝來自各方的指教，給他上了寶貴的一課，職業生涯中又獲得了一個需要敏感的項目。同時，也對因看到腾字而感到不舒服的所有人致上誠摯歉意，抱歉，他不夠專業，他會持續精進。另外也對市政府文化局感到抱歉，不好意思讓大家努力在春節辦活動、也提供了好的文案與構思，最後卻在他的排版上毀掉了。