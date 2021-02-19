推廣國內紀錄片 新北市行銷協助辦法上路
記者陳志仁／新北報導
2021-02-19 23:15:25
新北市為推廣國內紀錄片，及協助紀錄片導演拍攝，讓紀實影像發揮社會影響力，今（19）日頒布「新北市政府新聞局紀錄片行銷協助辦法」，提供10萬元協助金，鼓勵曾獲「新北市紀錄片獎」的優選影片，發展成長片並上院線放映。
新聞局長蔣志薇表示，新北市已成為「台灣紀錄片的搖籃」，從民國100年起舉辦新北市紀錄片獎，扶持共87位傑出紀錄片導演，完成96部優選紀錄片，拍攝主題遍及海內外，成果斐然備受肯定；這10年間，有些導演陸續將當時的短片作品發展成長片，甚至躍上大銀幕放映，成果相當豐碩。蔣志薇認為，紀錄片在台灣尚屬小眾市場，導演們在拍攝時，往往需要到處尋找資金；有鑑於此，為解決資金短缺困境，並鼓勵導演將「新北市紀錄片獎」優選作品發揚光大，便訂定「新北市政府新聞局紀錄片行銷協助辦法」，希望能為國內紀錄片產業略盡棉薄之力，歡迎10年來共87位「新北市紀錄片獎」優選導演好好拍電影，延續紀錄片的感人力量。蔣志薇指出，第11年「新北市紀錄片獎」徵件進入倒數，歡迎紀錄片導演踴躍報名，讓好作品被世人看見，還有機會獲得1萬美元的拍攝獎金，若能勇奪前三名，更可分別再得10萬、8萬、6萬元獎金；有關「新北市政府新聞局紀錄片行銷協助辦法」及徵件報名，詳情可向新北市政府新聞局洽詢。