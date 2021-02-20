超商第6000店在高雄　綠建築「鳳儀展翅」還有智能體驗

台灣便利商店密度高，24小時營業、多元的商品選擇及服務，提供消費者便利的生活。7-ELEVEN也迎來第6,000店，高雄鳳山「鳳儀門市」為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態全新永續店型。商品導入複合類別，有美妝、博客來、現打啤酒、冷凍生鮮等，更提供「自助結帳系統」，滿足消費者多元需求。

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▲商品結構導入複合類別，有美妝、博客來、現打啤酒、冷凍生鮮等，更提供「自助結帳系統」，滿足消費者多元需求。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.19）

× ▲商品結構導入複合類別，有美妝、博客來、現打啤酒、冷凍生鮮等，更提供「自助結帳系統」，滿足消費者多元需求。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.19）

鳳儀門市為永續標竿店型，門市設計融合綠色環保、永續發展概念，更加入節能減碳元素，採用節能標章變頻冷氣與節能風扇、LED照明招牌與燈具，門口設置節能風除室、防冷氣外泄，預估年省逾1萬度用電，獨棟式建築屋頂設計為雨水回收集中系統，引流至戶外植栽，與社區環境共生。

▲鳳儀門市為永續標竿店型，門市設計融合綠色環保、永續發展等概念。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.19）

× ▲鳳儀門市為永續標竿店型，門市設計融合綠色環保、永續發展等概念。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.19）

▲商品結構導入複合類別，有美妝、博客來、現打啤酒、冷凍生鮮等。（圖／記者陳美嘉攝，2021.02.19）