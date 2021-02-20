超商第6000店在高雄 綠建築「鳳儀展翅」還有智能體驗
記者陳美嘉／高雄報導
2021-02-20 09:00:00
台灣便利商店密度高，24小時營業、多元的商品選擇及服務，提供消費者便利的生活。7-ELEVEN也迎來第6,000店，高雄鳳山「鳳儀門市」為首家結合建築美學、智能科技、節能設備、綠色生活及複合業態全新永續店型。商品導入複合類別，有美妝、博客來、現打啤酒、冷凍生鮮等，更提供「自助結帳系統」，滿足消費者多元需求。
7-ELEVEN 經營邁入第43年，新開幕的「鳳儀門市」營業面積共82.3坪，規劃位於綠草坪上的戶外花園座位區、2人至12人共同桌的室內座位區、啤酒BAR座位區等，總計共55席座位。結合在地風采形塑一店一故事獨有風貌，門市外觀設計以羽翼為設計概念，加上綠樹、植栽，呈現出生活與自然共存的現代感。
鳳儀門市為永續標竿店型，門市設計融合綠色環保、永續發展概念，更加入節能減碳元素，採用節能標章變頻冷氣與節能風扇、LED照明招牌與燈具，門口設置節能風除室、防冷氣外泄，預估年省逾1萬度用電，獨棟式建築屋頂設計為雨水回收集中系統，引流至戶外植栽，與社區環境共生。
除此之外，門市率先導入符合最新國際公約的R448A環保冷媒，解決溫室氣體排放問題，一年亦可節省冰箱約10%用電量；外帶的PP材質湯匙叉子餐具，其中添加20%獲得永續林業FSC認證的木質纖維，以減少塑料及碳排放量；室內30%皆採用綠建材。 門市「自助結帳系統」，不僅具OPEN POINT會員累點功能，結帳時也可使用多元支付模式；另外設置高雄市最新型「第三代自動回收機」，能主動辨識瓶罐材質與形狀、回收速度快，4支寶特瓶即獲得消費折抵回饋金1元，將資源回收融入消費者日常。7-ELEVEN也將推出「開心花慶祝6,000店」活動，有限量6,000店紀念隨取卡、抽獎等。
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