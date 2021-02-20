友邦史瓦帝尼國王自爆曾染新冠！ 感謝台灣藥物助痊癒
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-20 06:38:04
新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，其國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）19日在國會上，聲稱曾於今年初感染新冠肺炎，所幸使用台灣寄送的藥物後痊癒。
根據《法新社》報導，恩史瓦帝三世在國會演說時表示，他曾於2021年的第一週，做新冠病毒檢測時呈陽性反應，當時獲得來自中華民國總統的藥物，療效好到他還沒來得及對外宣布住院，就已經痊癒。恩史瓦帝三世聲稱，該藥物的使用方式是透過點滴注射，雖然他沒有進一步透露藥物的名稱及細節，但除了盛讚藥物療效以外，還認為史瓦帝尼人若不幸染病，都應服用此藥物，而在這之前，恩史瓦帝三世從未提過自己感染過新冠肺炎。史瓦帝尼原名史瓦濟蘭，是目前唯一仍未因北京壓力而與台灣斷交的非洲國家，該國總理戴安柏（Ambrose Dlamini）去年年底也因感染新冠肺炎，在鄰國南非住院一陣子後不幸過世。
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