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杜拜公主遭囚拍片自救！阿聯駁斥指「她在家裡受照顧」

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-02-20 07:14:31｜2021-02-20 07:27:31

▲杜拜公主拉蒂法的處境與安全，備受外界關注。（圖／翻攝自Official #FreeLatifa Campaign YouTube影片）
▲杜拜公主拉蒂法的處境與安全，備受外界關注。（圖／翻攝自Official #FreeLatifa Campaign YouTube影片）
杜拜酋長、阿拉伯聯合大公國（UAE）副總統兼總理阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum），因傳出囚禁親生女兒、杜拜公主拉蒂法（Latifa Al Maktoum）的醜聞，受到外媒廣大報導，而面對外界有關人權的質疑，阿聯僅以聲明回應稱「公主在家裡受到良好照顧」，讓人對公主的真實情況更加好奇。
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綜合外媒報導，拉蒂法曾於2018年企圖從杜拜逃跑卻失敗，從此遭家人軟禁。近日英國《BBC》節目「廣角鏡」（Panorama）披露，拉蒂法在一段影片中控訴，遭到父親監禁、下藥，被關在戒備森嚴的別墅中，房裡房外都有2至5名警察監視著她，廁所是她唯一能夠將門上鎖的地方。
針對有關報導，阿聯駐倫敦大使館19日回應時，聲稱報導並沒有反映公主的實際狀況，除了感謝外界對拉蒂法的關心之外，還引述來自公主家人的聲明，在專業醫療人員的協助下，公主正在家中被妥善照顧。
阿聯方面也表示，拉蒂法的情況正持續好轉中，希望她能在適當的時候重返公共生活。
聯合國人權辦公室週五指出，它已向阿聯要求提供證據，證明拉蒂法公主尚在人世。
 
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