低溫特報持續發布！日夜溫差大 各地天氣晴朗
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-20 08:55:26
中央氣象局今（20）日持續發布低溫特報，各地早晚仍偏冷，且環境風向漸轉東風，氣溫將持續回升，預測北部及東半部高溫約22至24度，中南部25、26度左右，各地日夜溫差較大。
氣象局表示，今天清晨金門縣有6度以下氣溫發生的機率，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中指出，今天大陸高壓籠罩，各地晴朗無雲；殘餘冷空氣加上「超強夜間輻射冷卻」帶來極低溫；截至6時本島平地的最低氣溫，除中、彰外，其餘縣市皆低於10度。其依序為：新竹峨眉鄉6.5度，新北雙溪區6.5度，苗栗頭屋鄉7.0度，基隆七堵區7.0度，桃園大溪區7.1度。其他各地區：中部（南投中寮鄉、雲林崙背鄉）8.6度，南部（台南後壁區）7.8度，東部（花蓮壽豐鄉）6.9度；台北文山區8.6度。吳德榮說，最新(19日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天起至下週一（22日），各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、都是舒適微熱的天氣，「夜間輻射冷卻」很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右；年長者及心血管疾病患者，應注意衣著調整。今日氣溫：北部9至25度，中部9至27度，南部9至28度，東部8至25度。明(21日)晨局部平地仍有10 度以下低溫，範圍比今天大幅縮小。吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二(23日)微弱東北季風南下，北部、東半部及恆春半島轉有局部短暫雨；下週三、四(24、25日)東北風轉偏東風，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。「夜間輻射冷卻」大幅減弱，各地低溫明顯回升，天氣舒適偏暖。中央氣象局20日2時「潛勢預測圖」顯示，「杜鵑」在菲律賓東方海面，未來大致向西北西前進，抵達菲律賓前略增強；通過菲律賓陸地時，受地形破壞；進入南海，環境垂直風切逐漸增大，強度將再減弱。19日20時歐洲模式模擬顯示，下週二「杜鵑」在南海減弱，其外圍水氣通過巴士海峽向東移動，邊緣稍接觸到恆春半島及東南部，影響很輕。下週三外圍水氣東移遠離，由於是第4、5天的模擬，應持續觀察，若有調整再作修正。