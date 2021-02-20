裝甲兵科連莊國防部長 高虹安：恐開始整頓陸軍
記者呂炯昌／台北報導
2021-02-20 10:24:21
蔡政府國安團隊在農曆年後進行人事調動，將由邱國正接任國防部長、邱太三接任陸委會主委、陳明通轉任國安局長、嚴德發轉任國安會諮詢委員。台灣民眾黨幹事長高虹安認為，邱國正與嚴德發都是陸軍裝甲兵科出身，陸軍將領連任國防部長近年來相當罕見，恐怕是為了整頓陸軍。
高虹安表示，面對美中台動態新局，任用有經驗的老將上陣或許確實是最穩妥的做法。其中最大亮點是轉任國安局長的陳明通，因為這是繼前局長許惠祐之後第二位文人部長，令人比較意外。而他一向是以「綠營的中國通」形象為人所知，但可能很少人有印象，陳明通多次低調銜命訪美向美方溝通蔡政府兩岸政策，累積許多非官方管道與資源，也頗能夠「通美」。高虹安指出，如今用陳明通坐鎮國安局，最直接的解讀是蔡政府很可能要開始加強對中國大陸的溝通以及研析，對台灣在新的中美關係的角色進行「再平衡」。至於陸委會就請老將回來鎮守即可。針對邱國正接替嚴德發擔任國防部長，高虹安指出，嚴跟邱都是陸軍出身，連續兩任軍人部長都是同軍種，上次發生這種狀況已經是30年前郝柏村升國防部長時的事情。邱國正是嚴德發裝甲兵科（陸官44期）的學弟（陸官45期），外界早就預期可能是由邱來接國防部長，除了擺平海軍相爭不下的情況外，是否意味國軍除了機艦國造等海空戰力提升工程，也要開始對陸軍進行整頓和革新？她認為值得觀察。國軍現役主力戰車M60A3與CM11勇虎戰車都屬於1980年代的產品，落後共軍主力戰車不只一個世代，為了縮小與共軍99式戰車的差異，陸軍向美國爭取採購新型M1A2戰車，並於2019年獲得川普政府批准出售108輛M1A2T戰車，未來將全速部署於北部地區，作用防衛首都用途。這也是1990年代向美國採購400多輛二手M60A3戰車後，國軍最大宗的外購戰車案。