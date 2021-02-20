防疫升級抑制民眾大額消費 全球股市震盪讓樂觀情緒降溫
記者顏真真/台北報導
2021-02-20 10:04:39
國泰金控今（20）日公布今（2021）年2月國民經濟信心調查結果，受到國內疫情升溫影響，民眾景氣展望指數下滑，同時，也因全球股市波動擴大，讓國民的股市樂觀情緒跟著降溫，風險偏好指數則微幅走升。
國泰金指出，根據國發會最新公布12月景氣對策信號轉為黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，但近期國內疫情升溫，政府與民間機構全面加強防疫措施，景氣展望指數從1月的18.8，下降至8.3，現況指數亦走低，從24.4降至15.7。而民眾薪資上漲預期指數也從6.4降至5.2，大額消費意願指數更從5.1大幅下滑至-0.2，顯示近期防疫措施全面升級明顯抑制民眾的大額消費意願。此外，主計總處估計2021年經濟成長3.83%，通貨膨脹率1.16%，2月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3%，有87%的民眾認為今年的經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.41%，預期今年通貨膨脹率介於1%至2%的民眾比例為76%。至於全球股市波動擴大，也讓民眾樂觀情緒降溫，但美財政刺激利多提振投資人風險偏好。國泰金分析，歐美疫情加劇使各國防疫封鎖措施升級，令全球股市波動擴大，然疫苗樂觀進展與美財政刺激利多提振投資人風險偏好。2月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從22.9下降至6.1，風險偏好指數則微幅走升，從16.8升至17.6。