影／阿嬤握貓手「啪啪」打自己臉　黑貓問號：人類好怪！

阿嬤！這樣舒服嗎！？網友劉小姐家有一隻三歲的黑貓叫：仙草，是從路邊撈回家的。當初在騎車路途中看見有一團東西在動，原認為是老鼠，定睛一看才發現，居然是一隻小黑貓！劉小姐即刻將貓咪帶回，但家裡阿嬤非常不高興，尤其這貓咪還全身「歐歐」，放話說只能養牠一陣子，但經過時間的發酵，阿嬤就像忘記當初說過什麼，將仙草當成金孫一樣疼惜，甚至還拿仙草的爪爪打自己的臉！？

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▲仙草是隻皮毛黑亮的貓咪！（圖／網友劉秀君授權提供）

× ▲仙草是隻皮毛黑亮的貓咪！（圖／網友劉秀君授權提供）

▲這麼帥氣的背影怎能不愛？（圖／網友劉秀君授權提供）

× ▲這麼帥氣的背影怎能不愛？（圖／網友劉秀君授權提供）

阿嬤看到劉小姐將貓咪帶回家，雖心有排斥，但看到嗷嗷待哺的小奶貓仍於心不忍，便改口說：「我們只能養牠一陣子，等到牠不用喝奶之後就要丟出去放養、讓牠回到外面的世界！」，可在後續的相處，點點滴滴的互動不知不覺積累成了不可動搖的情感，阿嬤再也沒有提及放養相關的話題。

▲仙草搖身一變成金孫！（阿嬤時時在關注牠）（圖／網友劉秀君授權提供）

× ▲仙草搖身一變成金孫！（阿嬤時時在關注牠）（圖／網友劉秀君授權提供）

愛惜仙草的阿嬤漸漸成為「極品貓奴」，梳毛、餵食這些非常基本、不在話下，這天劉小姐則捕捉到阿嬤與仙草玩耍，玩一玩居然就抓起牠的爪爪，「啪啪啪！」打起自己的臉，讓家人覺得繼可愛又好笑！

果然貓貓的魅力無法可擋啊！此影片上傳社團後目前已獲2230個讚數，網友也紛紛回覆：「這還是那個想要放走貓的阿嬤嗎？！」、「那觸感很讚～我懂！」、「阿嬤好抖M！XDD」。（編輯：李惠婷）