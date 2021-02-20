邊境衝突影片曝！印軍持棍渡河進逼 解放軍團長被打破頭
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-20 10:57:47｜2021-02-20 11:03:46
中國與印度雙方去年6月在邊境爆發武裝衝突，中國官方於19日首度明確公開當時的傷亡狀況，並公開表揚在兩軍衝突中，不幸身亡或重傷的解放軍人。也是在同一天，中國官媒《央視》公布了衝突現場畫面，只見印軍手持棍棒、盾牌渡河，解放軍團長祁發寶交涉未果，隨即遭到攻擊，鮮血滿頭。
綜合陸媒報導，事發當天，祁發寶本著談判解決問題的誠意，只帶了幾名官兵就前去交涉，不想對方卻有預謀地潛藏、調動大量兵力，企圖憑借人多勢眾迫使中方退讓，形容祁發寶即使面對眾多敵軍，仍勇於張開雙臂擋在外軍面前，結果遭到對方用鋼管、棍棒、石塊攻擊，祁發寶成為重點攻擊目標，頭部遭到重創。北京官方釋出影片指出，當天大批印度軍隊手持棍棒、盾牌等裝備渡河，公然違背先前的承諾、越界挑釁，祁發寶依照國際慣例先試圖交涉，卻遭印軍暴力突擊，手邊看似沒有任何武器的祁發寶，被印軍團團包圍，雙方展開殊死搏鬥，由於勢單力薄，祁發寶不幸被打成重傷。衝突過程，解放軍機步營營長陳紅軍、士兵陳祥榕、肖思遠試圖營救未果而陣亡，另有士兵王焯冉在渡河支援途中，為救助戰友脫險而淹死。中國外交部發言人華春瑩，19日在記者會中被問及此事時，指衝突死傷的責任完全在印方，指控印方多次渲染、炒作有關傷亡事件，歪曲事實真相，誤導國際輿論，中國《解放軍報》有關報導只是公布事實真相，有利於人們了解事實經緯和是非曲直，也是對衛國戍邊英雄官兵的應有敬意。華春瑩並強調，中方對解決中印邊境問題的立場是清晰的、一貫的，始終致力於通過對話妥善解決爭端，維護邊境地區的和平穩定，希望印方同中方共同努力，致力於維護中印邊境地區和平安寧，推動兩國關係長期健康穩定發展，這才符合兩國人民的共同利益。