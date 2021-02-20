楊安澤參選紐約市長　誓言為亞裔族群爭權益

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）參選紐約市長的台裔企業家楊安澤今天拜會僑界人士，承諾運用在華府的人脈，替紐約亞裔族群爭取符合比例的公共資源。他並說，紐約市早該將農曆新年定為假日。
楊安澤2月初確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），休養康復後恢復跑行程，美東時間19日與同為民主黨籍的市議員參選人李金枝、黃啓俊、楊愛倫拜會紐約中華公所，爭取華人社區支持。楊安澤說，紐約市因疫情深陷困境，華裔與亞裔族群日子都不好過，「我之所以參選市長，是因為我相信自己能讓我們加快復甦」。紐約因觀光客銳減深陷蕭條之際，楊安澤呼籲加快2019冠狀病毒疾病疫苗接種，讓民眾早日安心外食、逛街，學生儘快恢復到校上課。為支持小型商家，他主張市政府不要只顧防疫規定，而要在業者掙扎時以紓困扮演夥伴角色。楊安澤表示，總統拜登政府正在推動1.9兆美元振興計畫，由於紐約市經濟產值占全美近1/10，他將主張「紐約市沒復甦，全國就不會復甦」，確保紐約市從聯邦與州政府拿到應得比例的資金，適當分配給小型商家與地主。此外，他承諾當選後改善紐約亞裔族群所獲公共資源與人口比例不符的現象，確保亞裔與其他族群獲得公平待遇。紐約市長黨內初選預定6月22日投票，楊安澤面對市主計長斯靜格（Scott Stringer）、布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）等人競爭。他認為自己在華府人脈廣闊，比其他參選人更能替紐約華裔、亞裔族群爭取權益。楊安澤向在場數十名僑界人士說：「我民調暫居領先，這是絕佳機會，我們必須善用。但跟生命其他事物一樣，不努力就不會實現夢想，所以我需要你們跟我一起努力，協助重振我們的社群和紐約市。」時值農曆春節，曼哈頓華埠卻因疫情與降雪而人氣低落。雙親都來自台灣的楊安澤感嘆今年年味不如以往，並說紐約市應將農曆新年列為法定假日，「早該這樣了」。紐約中華公所主席于金山表示，楊安澤投入市長選戰不但需要勇氣，也有責任感和振興紐約的計畫。紐約的危機也是轉機，新任市長可以大刀闊斧，將紐約重建為世界之都。楊安澤2019年投入民主黨總統初選，以全民基本收入（UBI）政見獲廣泛關注，退選後保有高知名度。于金山說，楊安澤參選紐約市長，將選戰提升到總統選舉層次，使華府更重視紐約市的困境，也將提高亞太裔人士參政興趣。（編輯：周永捷）1100220