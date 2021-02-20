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韓國瑜復出為選黨主席？馬英九：不必大驚小怪

記者丁上程／台北報導

2021-02-20 11:22:14｜2021-02-20 11:38:42

前總統馬英九20日在接受媒體訪問時，被問到韓國瑜復出一事，馬英九則平淡表示「不需大驚小怪」。
▲前總統馬英九20日在接受媒體訪問時，被問到韓國瑜復出一事，馬英九則平淡表示「不需大驚小怪」。（圖／記者朱永強攝，2021.02.20）
高雄市前市長韓國瑜去年遭到罷免後，就逐漸淡出政治圈，不僅甚少出席公開活動，平時更僅偶爾透過臉書針砭時事。而昨（19）日晚間韓國瑜透過臉書宣布，表示將開始重新出發，透過公益活動代替謝票，宣示復出意味濃厚。對此前總統馬英九今天上午在接受媒體訪問時，表示韓國瑜出來走動，這應該滿正常的，不必太過於大驚小怪。
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韓國瑜昨晚在臉書上PO文，表示將透過youtube影片的模式，進行公益相關活動來向民眾謝票。而透過宣傳短片也可以看到，韓國瑜已經私下走訪各地，與基層民眾們一同互動，復出的意味相當濃厚。不過韓國瑜在PO文末端也特別標注，「不是什麼起手式，是一直想做也該做的事。」
大年初六開工日，馬英九因為「三中案」而前往台北地方法院出庭，韓國瑜隔天隨即在臉書上力挺馬，指這是一場無恥到沒有底線的政治追殺。媒體今問，韓國瑜是否在示好？馬英九僅說，非常謝謝他的關心。
而對於韓國瑜重新復出，是否是為了投入國民黨緊接著而來的黨主席選舉？馬英九表示，韓國瑜出來走動，這應該滿正常的，不必太過於大驚小怪。「我們是自由社會，他要從事活動，只要是合法的，都沒必要擔心。」
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