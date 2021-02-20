癌症治療新利器！郭台銘捐台大癌醫質子治療系統
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-20 12:01:06
台大癌醫中心醫院於今（20）舉行輻射科學暨質子治療中心ProBeam®質子治療系統吊裝典禮，包括台大癌醫中心醫院院長楊志新、台灣大學校長管中閔、榮譽院長鄭安理、永齡基金會創辦人郭台銘等貴賓到場。台大癌醫中心醫院輻射科學暨質子治療中心預計於2022年開始治療腫瘤患者，提供癌症病人更優質的服務。
楊志新表示，隨著醫療日新月異，癌症治療亦隨著科技進步而有了很大的進展。 台大癌醫中心醫院輻質中心在郭台銘贊助下，選用了台灣第一座，與歐美日等23家醫學中心同步的Varian ProBeam®系統的質子治療設備，不但可以其先進的筆尖式掃描技術（Pencil beam），精準消滅癌化組織，降低對正常細胞的傷害，提高腫瘤控制率和減少副作用。台大癌醫中心醫院副院長王明鉅說明，癌醫今日舉辦吊裝典禮的主要設備，是將質子加速達到治療所需能量的迴旋加速器。所製造出來的質子將會透過巨大的磁鐵來調控質子射束的方向。所射出之質子在通過治療頭後，會將能量集中的質子，射入病人身體後再精準地於腫瘤內釋放以破壞癌細胞。台大癌醫中心醫院輻質中心除於，地下4樓安裝質子治療儀與共3間的質子治療室外，也將於地下2樓安裝超過5部以上的光子放射治療儀。台大醫院腫瘤醫學部放射腫瘤科主任郭鑫指出，為了籌備輻貿中心，團隊先後考察日本、韓國、美國及歐洲等質子治療中心，在 技術前瞻性及未來擴充性的考量下，最終選定 Varian ProBeam 做為輻質中心質子治療設備。該型機器除了具備最新式的超導型迴旋加速器，具有高效能、高劑量率和低耗電特色，搭配獨特領先的筆尖式掃描技術，可以更精確執行強度調控質子治療，讓劑量分布更為順形，進一步降低正常組織 不必要的傷害，達到提高腫瘤控制並減少副作用之目標。過去已有許多文獻顯示質子治療的良好成效，尤其是對於兒癌、攝護腺癌、肺癌、肝膽癌、 胰臟癌、腦瘤等，是未來癌症治療的一項新利器。