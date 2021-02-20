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宣布爭取連任黨主席　江啟臣：願扮演國民黨「造王者」

記者丁上程／台北報導

2021-02-20 12:09:12

國民黨主席江啟臣20日中午在臉書上PO文，宣布投入七月的黨主席選舉爭取連任。
▲國民黨主席江啟臣20日中午在臉書上PO文，宣布投入七月的黨主席選舉爭取連任。（圖／翻攝江啟臣臉書）
國民黨主席江啟臣今（20）日中午，無預警在臉書上PO文，宣布投入今年7月的黨主席選舉。江啟臣表示，自己不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。
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江啟臣表示，國民黨處於2020大選敗選的低迷，民進黨挾著817萬票的勝選炫風，來勢洶洶，國民黨則處於敗選的空前低谷，危機四伏，在外界普遍不看好國民黨未來一年復甦道路的艱難時刻，投入黨主席補選，希望能帶領中國國民黨重振氣勢，拾回民眾的認同與信任。
「雖然只有短短一年，卻已與大家一同面對了高雄市長罷免、議長補選、市長補選、反萊豬進口、中天關台、公投連署成案、王浩宇及黃捷罷免案等等挑戰。」江啟臣說，「這過程中，我想起了軍旅生涯中擔任蛙人的磨練，每一次訓練與任務的挑戰，都像是快要滅頂的極限，過程雖然艱辛萬分，但每撐過一道關卡，都使體質更加強壯，更經得起戰場的考驗」。
江啟臣也以自己獲選為時代雜誌的2021百大領導人之一為例，「我們正走在革心的正確道路上，我們期許台灣不僅是在科技與世界接軌，政黨的發展也是，國民黨要透過年輕化與打破窠臼，讓政黨的發展與世界新政治的發展，互相成為養份與借鏡！」
江啟臣強調，改革沒有回頭路，從一開始就任的「生存」，到體質的「調整」，一直到邀請社會支持力量回到國民黨的「壯大」，啟臣不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」！
江啟臣表示，自己將勇於承擔並接受挑戰，投入今年中國國民黨黨主席選舉，爭取黨員的支持，繼續深化國民黨的改革工作、實現「護食安、保民主」公投，並以宏觀的政策與願景，爭取全民的認同，帶領國民黨重返執政！
「打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨未來最迫切的政治目標。」江啟臣說，「我將結合更廣大的群眾基礎、更優秀的選戰部隊、更真誠的團結合作、更務實的政策願景，共同捍衛臺灣的民主、價值與人權」。
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