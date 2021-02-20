鴻海首季業績淡季不淡 MIH平台第4季推3款電動車
記者顏真真/台北報導
2021-02-20 12:54:45
鴻海今（20）日在新北市土城總部舉行開工祭祀儀式，由董事長劉揚偉親自主持。劉揚偉也談到目前MIH電動車平台聯盟已有736家全球廠商參與，預估第4季會有3款新電動車亮相，而且2024年將是全球發展電動車的關鍵轉折年。他亦樂觀看待上半年景氣，預期首季業績淡季不淡，而美國威斯康辛州投資案新合約也將在6月前有結果，並持續關注亞太地區8吋晶圓廠，不排除進一步投資收購。
鴻海今日開工祭祀儀式，包括集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、投資長杜墨璽等率鴻海各級主管和員工代表參加。儀式後劉揚偉接受媒體採訪。他受訪時提及，MIH聯盟目前有736家全球廠商加入，預計3月MIH聯盟將召開會員大會，今年推動以MIH平台為基礎的造車工程，預估今年第4季會有1款電動巴士與2款乘用車車款會發表。對於今年全球電動車市況，劉揚偉樂觀表示電動車關鍵轉折年將提前到2024年，而且在2024年之前，全球將會有多款電動車陸續提前發表，未來2到3年亦是台灣發展電動車產業關鍵時刻，鴻海會與政府密切溝通，期盼政府持續協助布局。至於蘋果發展Apple Car進展，劉揚偉說近期報導所呈現的訊息「不太像是客戶的行為」，客戶對於新產品的態度相當保密，但對單一客戶進展，他不予評論。談到鴻海集團今年營運目標，劉揚偉指出電動車是發展重點之一，台灣發展電動車也是關鍵一年，產業界應要大舉投資，才能在2024年開花結果，而原先預估2025年鴻海集團在全球電動車市占率10%的目標不變。面對晶片短缺市況，劉揚偉表示鴻海集團正在研究評估中，需求造成的晶片短缺才是真實的，現在要了解供應鏈重複下單（overbooking）的狀況與實際市場需求的關係，大客戶面對晶片短缺有適當規畫，影響有限。此外，劉揚偉也覺得上半年景氣狀況不錯，新冠肺炎疫情漸趨緩，市場需求面持續去年底的狀態，今年後疫情時代的遠距應用可望持續帶動相關產業表現，他亦預期鴻海首季營運淡季不淡，在中國大陸因為今年當地政府鼓勵就地過年因應疫期，原先缺工狀況緩和。