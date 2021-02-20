全球最神祕第一夫人 外媒曝李雪主身價破千億、生活奢華
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-02-20 12:39:51
北韓最高領導人金正恩的夫人李雪主，先前神隱一年多，引發外界揣測，有人說她懷孕，也有人說她生病，或觸怒金正恩而被冷落，但近日北韓官方公布李雪主陪伴金正恩，出席光明星節紀念演出活動的照片，打破外界傳言。有外媒報導稱，這位全球最神秘的第一夫人，私下生活相當奢華，身價更可能高達40億英鎊(折合新台幣約1500億)，與北韓民眾的貧苦生活形成強烈對比。
根據英國《每日星報》(Daily Star)19日報導，出生於咸鏡北道的李雪主，做過藝人也做過啦啦隊員，在嫁給金正恩之後，原本已夠低調的生活更加神秘，不只她與金正恩確切成婚的日期仍然成謎，連3個孩子的姓名也不為外界所知，報導甚至指出，李雪主有可能連名字都是化名。儘管充滿神秘色彩，但身為北韓第一夫人，李雪主與丈夫的生活相當奢華，由於金正恩在北韓擁有17座豪華住宅，以及可用來開派對的小島，夫妻倆經常能享受一般人民做夢也想不到的生活，美酒、遊艇、專用火車等樣樣不缺。除此之外，李雪主也曾在公開場合被發現身穿要價8000英鎊（約台幣30萬元）的頂級名牌服飾，手錶收藏更高達600萬英鎊（約台幣2.3億元）。在多數國民生活仍不富裕，甚至面臨飢餓、疾病等問題的情況下，北韓金字塔頂端的生活，也許更凸顯了朱門酒肉臭、路有凍死骨的諷刺性。