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NBA／勇士領先13分遭魔術逆轉　柯瑞無奈：像坐雲霄飛車

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-20 12:59:47

Stephen Curry
▲Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
勇士今天要挑戰本季首度3連勝，無奈遭魔術後來居上以120:124遭逆轉吞敗，賽後受訪時Draymond Green難掩失落，Stephen Curry表示，此役表現像是坐雲霄飛車，大起大落就是本季的縮影。
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勇士第四節一度領先達13分，但不知為何進攻突然啞火，被魔術打出一波20:6反超，儘管Curry最後連飆2顆三分球仍無緣翻盤，魔術中鋒Nikola Vucevic表現最亮眼，繳出生涯第3次「大三元」30分16籃板10助攻。
Curry近2戰外線手感不佳36投僅11中，共投丟了25顆三分球，在聯盟紀錄中僅次於James Harden。今天Curry三分球16投6中，攻下勇士最高29分7籃板11助攻。
賽後Curry表示，「今天比賽過程真像是坐一趟刺激的雲霄飛車，而這也是我們本季的縮影。」認為好、壞表現起伏太大，開季至今勇士收下16勝14負，目前排在東區第8。
「又因為某些原因輸球，這就是不斷上演的本季的情節。」Green也認同Curry的想法，前役他因右腳踝痠痛缺陣，今天上場34分鐘，貢獻6分6籃板9助攻，正負值為全隊最差-16，賽後難掩失望，賽後訪問相當省話。
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