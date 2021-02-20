陳其邁恭喜韓國瑜開新頻道 談罔腰懷孕「比較扯了一點」
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-20 13:02:24｜2021-02-20 13:05:49
高雄壽山動物園即將進行大改造，高雄市長陳其邁今（20）日上午特地到壽山動物園發送「牛揹揹」小提燈給市民朋友、關懷非洲獅小巴現況，並正式宣布即將啟動新動物園運動，預計將投注5億預算打造壽山動物園2.0，當被問到前市長韓國瑜近日動作頻頻，還開了YouTube頻道，陳其邁則說：「恭喜，很好，希望他新年快樂，主持節目也快樂」。
網紅「罔腰」在IG公布有孕消息，引起網友質疑「沒有子宮怎麼懷孕？」，身為醫師的高雄市長陳其邁則認為，「罔腰談的內容是比較扯了一點啦」，台灣的人體試驗法都有相關法律的規定「不曉得她現在是？」。陳其邁強調，現在因為子宮的移植也還在試驗的階段，到底是不是申請醫院申請的個案？恐怕會有違反人體試驗法相關的一些法律規定？詳細還要再查清楚，子宮外孕那更是很多過去在醫院都會看到，會有生命的威脅，因為很容易破裂、造成內出血，非常危險，應該要說明清楚，尤其在醫療專業這個部分不要做錯誤的示範。而高雄壽山動物園即將進行大改造，陳其邁今日也特別宣布發起新動物園運動，邀請了在2020年榮獲台灣建築獎的，設計新竹市立動物園的邱文傑建築師，擔綱整個壽山動物園整體規劃的建築師，讓壽山動物園能煥然一新、轉型升級，動物也能夠住的更舒服，動物權是非常重要的，所以市府在兩年內會投注5億預算，讓壽山動物園變成2.0升級版，在明年底之後，壽山動物園會有一個嶄新的面貌和大家見面。邱文傑建築師則說，現代的動物園逐漸往生態環境思考，現有好的會留下，但目前許多動物園的獸舍仍然不夠先進、不夠自由，要疼惜動物、重視牠的居住環境，尤其黑熊是台灣重要的象徵，未來黑熊和亞洲動物區將會打造新獸舍，打造出開放式空間，減少鐵欄杆，設置穿越天橋，民眾可以直接和動物對望，看到動物平時的狀況，而現在園區內黑猩猩的大鐵籠則會改造成「溫室咖啡廳」，讓人體驗從鐵籠向外看的視角，也反思人類與動物關係。壽山動物園主任莊絢智指出，去年因為上半年受到疫情的影響，大概國內各景區遊客數都是下滑的，動物園入園人數非常低，最多只有5千人，更少的情況只有2千人，但是像是下半年有推出秋冬旅遊振興等活動，所以就前一年下半年同期來講，大概有增加兩成多，所以其實整體人數並沒有明顯的下滑。而今年過年期間每天的入園人數大概都是7、8千甚至到1萬多人，而高雄天氣相對不錯，所以其實有許多民眾會選擇來高雄，而壽山動物園又是一個戶外場地，所以入園人數相較於去年就有很明顯的增加；至於「內門觀光休閒園區」的進度？莊絢智則說，目前還是一直在持續在進行當中，其實原訂計畫是112年底希望有機會可以正式全區營運，所以目前大家都在努力中。