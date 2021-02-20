人民幣存款連3增 近4成民眾預期未來1年會再升值逾1%
記者顏真真/台北報導
2021-02-20 13:17:56
2020年人民幣兌美元全年升值6.7%，今（2021）年截至1月底亦微幅升值0.9%，而國內全體本國銀行人民幣存款餘額也連續3個月成長，中央銀行統計，2020年12月餘額來到2444.89億人民幣，較11月大增86.3億元。國泰金控今（20）日公布2月國民經濟信心調查結果亦顯示，有近4成民眾預期人民幣還會再升值超過1%，有10.9%民眾還會增持人民幣存款。
國泰金這項調查在2021年2月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬0329份有效填答問卷，而這次時事題也針對民眾持有人民幣比例變動與走勢進行調查，整體而言，民眾看升人民幣及增持人民幣意願都較上次調查增加。國泰金指出，若與2020年8月調查結果比較，這次調查結果顯示，有45.1%民眾預期未來1年人民幣在上下1%區間內波動，較上次調查增加5.3個百分點；36.5%民眾認為人民幣會升值超過1%，較上次調查增加11.9個百分點；18.4%的民眾則預期人民幣會貶值超過1%，較上次調查減少17.2個百分點，整體而言，本次結果顯示民眾對於未來一年人民幣走勢看升的比例較上次調查增加。不過，有79.6%民眾未來1年將維持人民幣存款現有比例不變，較上次調查增加5.4個百分點；10.9%民眾會增持人民幣存款，較上次調查增加2.1個百分點；9.5%的民眾則將減持人民幣存款，較上次調查減少7.5個百分點，整體而言，調查顯示民眾增持人民幣的意願較上次增加。