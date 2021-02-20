快訊／新增1例境外移入！20多歲菲籍男入境確診

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布，國內新增1例境外移入COVID-19確定病例（案943），為菲律賓籍20多歲男性，今年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，並無症狀。

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指揮中心表示，個案於2月18日檢疫期滿，因公司要求，同日至醫院自費採檢，因檢出COVID-19陽性，於今日確診；已掌握個案接觸者26人，其中15人因與個案接觸時間較久，列居家隔離，其餘11人因接觸時間短且有佩戴口罩，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計17萬1139例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含16萬8649例排除），其中942例確診，分別為826例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、893人解除隔離、40人住院隔離中。