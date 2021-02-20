罔腰懷孕？高市衛生局：查證後將進行約談

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

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《醫療法》第84條裁罰5萬以上到25萬，確認該「手術」到底是在哪一家醫院做的，是到國外手術？還是有找密醫的情形？

目前了解，「罔腰」的戶籍並不在高雄市，昨日遭指涉做手術的高雄醫學大學附設中和紀念醫院

衛生局將會據查到的相關資料進行後續作為。