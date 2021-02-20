罔腰懷孕？高市衛生局：查證後將進行約談
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-20 13:56:34
網紅「罔腰」在IG公布有孕消息，並PO出醫院檢驗單和超音波照片，引起社會輿論譁然與質疑，對此因檢驗單遭指涉的高雄醫學大學附設中和紀念醫院高醫婦產部主任龍震宇昨日也駁斥「並無該病患在婦產科就醫紀錄」，高雄市衛生局今（20）日也已派員到醫院了解，若罔腰是高雄市民，將會進行約談。
醫政事務科陳建榮科長表示，得知相關報導後，高雄市衛生局立即和中央衛福部一同研商，因此案會涉及兩個部分，第一個是《人體試驗管理辦法》，所以今日也已派員到醫院，針對醫院是否有收治該名患者，以及是否有執行相關人體的試驗手術，會進行查證，因為《人體試驗管理辦法》裁處的權責在中央，若確實違反將會移送中央做相關處分。另會根據在醫院查到的患者相關資料，若確定當事人是高雄市民，將會進行約談並了解她張貼的目的是否有涉及招攬醫療業務、廣告的部分，若屬實將會依《醫療法》第84條裁罰5萬以上到25萬，確認該「手術」到底是在哪一家醫院做的，是到國外手術？還是有找密醫的情形？陳建榮說，目前了解，「罔腰」的戶籍並不在高雄市，昨日遭指涉做手術的高雄醫學大學附設中和紀念醫院也已出面澄清並駁斥，確實有在高醫就診，但並非是婦產科做相關的手術，且中央也強調，這個手術目前在台灣是尚未經過允許的，這就涉及了《人體試驗管理辦法》，衛生局將會據查到的相關資料進行後續作為。