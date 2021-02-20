台中櫻花壯觀繽紛　宛如日本景觀令人驚艷

春暖花開，中市櫻花季節總是悄然翩至，山林開始褪下凋謝枯黃的外衣，穿上粉嫩鮮紅的色彩、嬌豔動人地召喚大家走出戶外享受自然，迎接新春的來到。台中和平武陵農場、福壽山農場、新社及后里等地的賞櫻處所最為壯觀繽紛、絢麗奪目。

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中市府觀旅局長林筱淇表示，每年最受國人矚目及期待的武陵農場櫻花季已在今年2月12日夢幻登場，並將持續至3月1日。武陵農場擁有約2萬多株櫻花，由入口花園開始沿著武陵路一直到武陵山莊處處可見。種類有近十種之多，尤其以新品種「粉紅佳人」最為迷人，淡淡的花香搭配層層色彩堆疊，總是令人驚艷。

櫻花季時武陵農場每日有總量管制，一般車輛要有預約住宿才能進入，若來不及訂房的民眾可以選擇搭乘大眾運輸工具或參加武陵農場一日遊賞櫻行程，感受櫻花紛飛的浪漫氣氛。

此外，號稱全臺最高的櫻花園，福壽山千櫻園，多種櫻花接力登場，漫步在園內，徐徐微風吹起、粉紅花瓣如雪花般飄落，彷彿置身世外仙境。

林筱淇指出，旅客除了至武陵、福壽山尋櫻外，大雪山國家森林遊樂區林道也隨處可見櫻花綻放，淡雅花香，常招來成群的冠羽畫眉、綠繡眼等鳥類。此外，還有原生種櫻花美景可以欣賞，臺灣原生的「霧社櫻」是珍貴的台灣特有種櫻花，每年2至3月開花，雪白花色，隨風搖曳灑落一地時，就像春雪一般。

賞櫻花同時，也不妨欣賞大雪山的高山巨木林及自然生態，擁有相當大面積的高山巨木林，涵蓋了鐵杉林、檜木等暖溫帶闊葉林，生態十分豐富，漫步於林道時，金翼白眉、帝雉等珍稀的動物，可能就在您身邊，只要留心觀察，森林總有美麗的邂逅等著您。

林筱淇提到，賞櫻花勝地新社也是個不容錯過的好去處，春天開始，桃紅櫻花逐步佈滿了新社的每一處，如新社區公所周邊的櫻木花道、大南坡、休閒農場等等，深淺粉嫩的花朵與綠意交織出的不同色彩，不管是遠景、特寫，或是搭配前景、天空、街道，甚至利用剪影的方式捕捉櫻花，都可以留下那抹最幸福的花樣時刻。

觀旅局邀請大家在最浪漫的季節，來到台中與粉嫩的櫻花來場浪漫邂逅，感受春天幸福的氣息、優質的風情文化、特色美食、高品質的休憩環境及安心旅宿。