國安人事重新部署 蘇貞昌：新國安團隊更能國泰民安
記者呂炯昌／綜合報導
2021-02-20 14:24:39｜2021-02-20 14:35:45
蔡政府昨日下午公布國安團隊人事異動，包括邱國正接任國防部長、陳明通接任國安局長、邱太三接任陸委會主委、嚴德發轉任國安會諮詢委員。行政院長蘇貞昌今（20）日受訪表示，新國安團隊更能國泰民安。
行政院長蘇貞昌今日視察基隆河水防道路兼自行車道規劃辦理情形，會後接受媒體聯訪詢問新的國安人事布局，內閣有沒有可能做新的調整？蘇貞昌表示，他當行政院長，有很多的機會聽蔡英文總統說她的構想，這次有關國安團隊人事的調整，總統在之前就有講過她的構想，在過年期間也談過她的布局，「尊重總統的職權，也很支持總統的決定」。蘇貞昌指出，在蔡總統領導下，國安團隊做出很大的成績，不只守住國家安全，並且和各國展開緊密的關係，新的布局一定能在既有好的基礎上更進一步，希望在蔡總統領導下，更能國泰民安。媒體追問，新任陸委會主委邱太三被黃國昌質疑涉及關說，更說是司法改革的最大笑話。蘇貞昌表示，邱太三學養俱豐、歷練豐富，從地方到中央，從民意代表到行政首長，而過去他所謂的爭議已經過監察院兩次審查，不論是馬政府時期提名的監委，或者蔡政府提名的監委，都通過對邱太三的檢驗，大家已經看到證明他的清白，以邱太三的歷練，現在在新的人事安排上，必能對國家做更大的奉獻，「我們熱烈期待」。蘇貞昌進一步表示，政府一直希望能跟中國有非常好的互動，一直都有善意，台灣很希望跟周邊各國友善，同時也希望能維護區域的和平安全，總統的布局，其實也都秉持這個原則做事、安排。