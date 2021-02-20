全台最大紫藤瀑布即將登場　一千株花打造淡水夢幻景點

接續在粉嫩櫻花季之後，就是超夢幻的粉紫瀑布「紫藤花海」登場，位於新北淡水的「紫藤咖啡園」是全台最大紫藤花園區，超過千株紫藤樹一同開花，在短短十多天的花期中，吸引眾多遊客、網美前去拍照。今年花期預計將從3/25~4/11期間內開放民眾售票入場，是淡水人每年都要追的賞花美景。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲極為浪漫的粉紫色紫藤花垂掛在半空中的美景，成為淡水春天超高人氣的景點之一。（圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）臉書）

× ▲極為浪漫的粉紫色紫藤花垂掛在半空中的美景，成為淡水春天超高人氣的景點之一。（圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）臉書）

▲一旁還有整排巨型摩艾石像，用反差萌的石像配上粉紫花海營造最美打卡點。（圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）臉書）

× ▲一旁還有整排巨型摩艾石像，用反差萌的石像配上粉紫花海營造最美打卡點。（圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）臉書）

此外，因為氣候異常再加上疫情的關係，園區虧損無法負荷，也許今年2021是最後一次開園接待賞花人潮，但希望此美景可以延續下去，故而開放遊客購買老紫藤樹，希望能暫緩園區的虧損，為大家再次提供夢幻粉紫的賞花秘境。