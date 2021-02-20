全台最大紫藤瀑布即將登場 一千株花打造淡水夢幻景點
The China Post/綜合報導
2021-02-20 23:30:00
根據The China Post報導，接續在粉嫩櫻花季之後，就是超夢幻的粉紫瀑布「紫藤花海」登場，位於新北淡水的「紫藤咖啡園」是全台最大紫藤花園區，超過千株紫藤樹一同開花，在短短十多天的花期中，吸引眾多遊客、網美前去拍照。今年花期預計將從3/25~4/11期間內開放民眾售票入場，是淡水人每年都要追的賞花美景。
以極為浪漫的粉紫色紫藤花垂掛在半空中的美景，成為淡水春天超高人氣的景點之一，目前有屯山、水源兩館分散賞花人群，並且為了維護品質不接待大型遊覽車、團體客以及旅行社預約，希望大家在夢幻的紫藤花瀑布下能欣賞到淡水獨有的寧靜美感。一旁還有整排巨型摩艾石像，用反差萌的石像配上粉紫花海營造最美打卡點。 此外，因為氣候異常再加上疫情的關係，園區虧損無法負荷，也許今年2021是最後一次開園接待賞花人潮，但希望此美景可以延續下去，故而開放遊客購買老紫藤樹，希望能暫緩園區的虧損，為大家再次提供夢幻粉紫的賞花秘境。紫藤咖啡園 電話: 02-2801-0800花期：2021/3/25~2021/4/11屯山紫藤園(屯山一館) 地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近聖約翰科技大學) 水源紫藤園(水源二館) 地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號 (近天元宮北新醫院) （文：轉載自Taipei Walker）更多新聞請看The China Post